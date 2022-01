Wybrano najlepsze projekty domów do 70 mkw.

Jury wyłoniło 38 prac, które zwyciężyły w konkursie na projekty domów o powierzchni zabudowy do 70 m kw. Ich autorzy zostali zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektów budowlanych, na podstawie których będzie można wybudować własne domy - poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Projekty opracowane na bazie prac konkursowych będzie można pobrać bezpłatnie online w II kwartale 2022 r. Będzie można je wykorzystać przy budowie domów do 70 mkw. realizowanych na indywidualne potrzeby mieszkaniowe inwestorów.

Zobacz listę zwycięzców konkursu na projekt domów do 70 m kw

Celem konkursu, który na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii zorganizował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, było wyłonienie projektów koncepcyjnych o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych.

Ponadto rozszerzono możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia - oprócz dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni zabudowy 35 mkw., także o powierzchni zabudowy do 70 mkw. Przy czym rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 mkw., nie może przekraczać 6 metrów, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 metry.

Wprowadzono uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 mkw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. To oznacza, że do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl