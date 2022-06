Wybrano projektanta rozbudowy trasy S1 pomiędzy Sosnowcem a Mysłowicami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dwie umowy na zaprojektowanie rozbudowy drogi ekspresowej S1 o długości 5 km. Ich łączna wartość to prawie 3,7 mln zł. Całość prac projektowych powinna się zakończyć w październiku 2023 r.

Jak wskazuje Dyrekcja, pierwsza umowa dotyczy odcinka o długości około 2,3 km w Sosnowcu pomiędzy ulicą Inwestycyjną a węzłem Jęzor. Druga - odcinka o długości ok. 2,7 km zaczynającego się od węzła Jęzor w Sosnowcu, a kończącego się przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach. To kontynuacja przebudowy dawnej wschodniej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Projekt przebudowy obu odcinków zrealizuje biuro projektowe Mosty Katowice. Wartość umowy dla pierwszego odcinka wynosi 1 790 880 zł, a dla drugiego 1 876 980 zł.

Inwestycja na wschodzie województwa śląskiego

Zadanie zlokalizowane jest w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu pomiędzy ul. Inwestycyjną a węzłem Jęzor. Z zakresu projektowania wyłączony został odcinek o długości około 450 m, obejmujący wiadukt nad rzeką Bobrek oraz torami kolejowymi wraz z dojazdami. Został on przebudowany we wcześniejszych latach.

Czytaj też: Trakcja nie wypłaci dywidendy. Wszystko idzie na kapitał zapasowy

Inwestycja znajduje się we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie miast Sosnowiec, Mysłowice oraz Jaworzno w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S1.

Dokumentacja projektowa dla pierwszego odcinka ma powstać w ciągu 15 miesięcy, a dla drugiego odcinka w ciągu 16 miesięcy od daty podpisania umowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie również wsparcie GDDKiA na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

Dostosowanie do drogi ekspresowej

Podstawowe cele inwestycji to dostosowanie parametrów geometrycznych istniejącej drogi do parametrów technicznych drogi ekspresowej, a konstrukcji nawierzchni i obiektów mostowych do nośności 11,5 t/oś. Dzięki budowie nowych i przebudowie istniejących ekranów akustycznych zmniejszy się uciążliwość wywołana hałasem drogowym. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienia komfortu podróży i poprawy warunków środowiskowych.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl