Wybudowaliśmy więcej mieszkań, ale ich przeciętna powierzchnia zmalała

W 2019 r. oddano do użytkowania niemal 207,5 tys. mieszkań, co rok do roku stanowi wzrost o prawie 22,5 tys., czyli o 12,1 proc. - podał w poniedziałek GUS. Zmalała jednak powierzchnia użytkowa przeciętnego nowego mieszkania.

Według danych GUS, przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania wyniosła 88,6 m kw. i w porównaniu do roku 2018 zmniejszyła się, o 1,7 m kw. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 133,8 m kw., natomiast w budynkach wielorodzinnych - 53,1 m kw.

Jak podał też Główny Urząd Statystyczny, w 2019 r. prawie dwie trzecie (63,3 proc.) nowo oddanych mieszkań́ wybudowali deweloperzy, podczas gdy inwestorzy indywidualni - 33,4 proc. Pozostałe mieszkania powstały w społecznej, czynszowej, spółdzielczej, komunalnej oraz zakładowej formie budownictwa.

W 2019 r. oddano do użytkowania 85 719 nowych budynków mieszkalnych, czyli o 8,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Budynki jednorodzinne stanowiły 96,6 proc. wszystkich budynków oddanych do użytkowania.

Jak jednak zaznaczył GUS, mimo że odsetek nowych budynków wielorodzinnych wyniósł zaledwie 3,4 proc., powstało w nich 56,1 proc. wszystkich mieszkań́.