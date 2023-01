Wycena i rekomendacja dla Mirbudu w górę

Dom Maklerski Ipopema Securities podniósł rekomendację dla Mirbudu z „trzymaj” do „kupuj”. Wycenę akcji spółki podniesiono z 3,53 do 5,06 złotych.

Według prognoz analityków Ipopema Securities. w 2023 roku polska gospodarka wejdzie w recesję, co poza wszystkimi negatywnymi aspektami przyniesie ulgę dla bazy kosztowej firm budowlanych.

„Oznacza to utrzymanie lub nieznaczne zwiększenie rentowności w 2023 roku wobec 2022 r.: teraz oczekujemy, że marża brutto Mirbudu będzie nieco wyższa i wzrośnie z 7,78 proc. w 2022 roku do 7,93 proc. w 2023. Najprawdopodobniej nastąpi to w związku ze stabilizacją lub obniżeniem niektórych pozycji kosztowych” – czytamy w komunikacie Ipopema Securities.

Według danych PUDS (Polskiego Związku Dystrybutorów Stali) cena prętów zbrojeniowych spadła o 22 proc. w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Oznacza to dalszy spadek tej grupy kosztowej po III kwartałach 2022, gdzie wg danych Cognora ceny prętów zbrojeniowych spadły o 19 proc. kw/kw. Wyniki III kwartału 2022 były wsparte rewaluacją kontraktów drogowych z GDDKiA oraz zakończeniem nisko rentownych kontraktów na budowę magazynów dla Panattoni.

„W sumie podwyższamy prognozę EBITDA na 2022 r. o 23,8 proc., na 2023 r. o 26,9 proc. i na 2024 r. o 27,2 proc. Podwyższamy wartość godziwą o 43,4 proc. do 5,06 zł, co oznacza wzrost o 13,2 proc. i podniesienie naszej rekomendacji z „trzymaj” do „kupuj” – podano także.

Analitycy Ipopema Securities piszą, że ich głównym wnioskiem po konferencji z zarządem po wynikach za III kwartał 2022 było to, że rentowność prawdopodobnie zostanie utrzymana w końcówce 2022 i na początku 2023 roku, z możliwą trajektorią wzrostową w II połowie 2023.

„Jesteśmy jednak ostrożni i spodziewamy się spadku marży brutto z 8,67 proc. w III kwartale 2022 do 7 proc. w IV kw. 22” – piszą analitycy Ipopema Securities.

Ich zdaniem linia zysku brutto ma wynieść 56,2 mln zł, co oznacza spadek o 21,1 proc. r/r i spadek o 31,9 proc. kwartał do kwartału. Wynik finansowy prawdopodobnie wyniesie 25,8 mln zł. To spadek o 26,6 proc. r/r i o 46,5 proc. kwartał do kwartału.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl