Wydatki inwestycyjne GDDKiA w tym roku wyniosą około 15 mld zł

Wydatki na inwestycje drogowe realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad mogą w tym roku wynieść około 15 mld zł - poinformował p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

"Utrzymujemy ten sam standard z wydatkami na inwestycje. (...) W tym roku powinniśmy na nie przeznaczyć około 15 mld zł" - powiedział Żuchowski.

Z danych GDDKiA wynika, że w samym październiku tego roku wydatki inwestycyjne dyrekcji wzrosły o 17,3 proc., do ponad 1,4 mld zł. Oznacza to, że taką kwotą GDDKiA zasiliła branżę budowlaną. W październiku roku 2021 wydatki zamknęły się kwotą 1,2 mld zł. Z kolei w okresie styczeń - październik tego roku wydatki inwestycyjne wzrosły do 10,88 mld zł z 10,69 mld zł rok wcześniej.

Szef GDDKiA poinformował też, że poza wydatkami inwestycyjnymi GDDKiA przeznaczy na utrzymanie tras krajowych w tym roku około 3 mld zł.

Długość dróg krajowych w Polsce wynosi obecnie 19 tys. 393 km w tym w zarządzie GDDKiA jest to 17 tys. 782 km. Łączna długość dróg szybkiego ruchu w Polsce to 4 tys. 747,8 km, z czego drogi ekspresowe liczą 2 tys. 972,3 km, autostrady to 1 tys. 775,5 km w tym odcinki koncesyjne autostrad liczą 465 km.

