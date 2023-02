Wygrali EEC Startup Challenge. Zyskali rozpoznawalność i ponad 1 mln zł od inwestorów

Firma The True Green, laureat zeszłorocznej edycji EEC Startup Challenge, korzysta z bodźca do rozwoju, jaki otrzymali dzięki udziałowi w naszym konkursie. Startup realizuje już pilotażowe projekty i buduje pierwszy w Europie zakład produkcji substytutów drewna twardego.

- Fakt, że zostaliśmy laureatem zeszłorocznego konkursu Startup Challenge znacząco przyczynił się do budowy rozpoznawalności spółki - mówi nam prezes The True Green Piotr Pietras.

I podaje przykłady, czym zaowocował spowodowany wygraną w konkursie wzrost zainteresowania - zarówno ze strony mediów, jak i inwestorów.

Firma, należąca do spółki Green Lanes, pracuje nad budową zakładu na Lubelszczyźnie. Obecnie prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie zakupu linii produkcyjnych.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu Startup Challange, który towarzyszy Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach, przyjmowane są do 28 lutego.

Firma The True Green, będąca spółką portfelową Green Lanes, otrzymała - za stworzenie substytutu drewna w formie tarcicy (z wykorzystaniem konopi włóknistych) - tytuł najlepszego startupu w Polsce podczas konkursu Startup Challenge, organizowanego w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego przez Grupę PTWP.

Piotr Pietras, prezes The True Green, powiedział WNP.PL jak zmieniło się postrzeganie firmy po wygraniu konkursu dla startupów.

- Fakt, że zostaliśmy laureatem zeszłorocznego konkursu Startup Challenge znacząco przyczynił się do budowy rozpoznawalności spółki. Wzrosło zainteresowanie - zarówno ze strony mediów, jak i inwestorów. Dostaliśmy swego rodzaju "boost marketingowy", a to bardzo wspomogło procesy rekrutacyjne technologów i menedżerów, którzy przekonali się, jak dużym potencjałem obdarzony jest nasz projekt. Finalnie otrzymaliśmy również rundę inwestycyjną - na kwotę ponad miliona złotych - podsumował Piotr Pietras.

Za dwa lata powstanie pierwsza taka fabryka w Europie

Zdradził też plany spółki. Surowiec na fundamencie łodyg konopi włóknistej ma być używany w meblarstwie i budownictwie. Projekt przyczyni się też do ochrony lasów.

- Pilnie pracujemy także nad budową zakładu; jesteśmy już na etapie zaawansowanych negocjacji - m.in. w Turcji i Szanghaju - w sprawie zakupu linii produkcyjnych. Zakład powstanie na Lubelszczyźnie. Przy produkcji będzie pracować ok. 50 osób. Jej uruchomienie planujemy na przełomie 2024 i 2025 roku, mając w świadomości, ile skomplikowanych kwestii prawnych, zgód środowiskowych, kalibracji oraz rozwiązania aspektów złożoności parku maszynowego wymaga realizacja tak dużego projektu... - zapowiada Pietras.

I dodaje, że startup pozostaje już na etapie budowy projektów pilotażowych - po podpisaniu czterech listów intencyjnych na odbiór surowca.

- Obecnie jesteśmy w facie budowy projektów prototypowych - stolików oraz różnego rodzaju mebli, w zależności od wymogów potencjalnych kontrahentów. Chcemy zaprezentować potencjał, jaki daje produkowane przez nas tworzywo - by rozbudzić wyobraźnię firm i pokazać, że spektrum wykorzystania konopnej tarcicy jest bardzo szerokie. Sama sprzedaż naszego produktu będzie mieścić się w cenie tradycyjnego drewna - mówi WNP.PL prezes The True Green.

Surowiec drzewny o właściwościach zbliżonych do dębiny i buku

Spółka nie zamyka się tylko na jeden rodzaj tworzonej tarcicy.

- W zakładzie na początku produkowana będzie tarcica konopna, ale nie będziemy pracować tylko na konopiach, testujemy także len i kukurydzę w tej mierze. Co warte rozróżnienia: nasz projekt jest często mylony z płytami paździerzowymi czy OSB, a my robimy drewno o zbliżonych właściwościach do dębiny i buku, a to diametralna różnica - mówi Pietras.

Oprócz tego, że właściwości drewna tworzonego z konopi przypominają twarde drewno dębowe, to czas "gotowości do ścięcia" (czyli niezbędnego czasu wegetacji) rośliny jest znacznie krótszy. Wykorzystanie takiego akurat surowca ewidentnie wspomaga również ochronę lasów i bioróżnorodności leśnej.

