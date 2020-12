Wykonawca kolejowego „bajpasu kartuskiego” wybrany

Gdyńska firma Torhamer wykona dokumentację projektową oraz roboty budowlane tzw. „bajpasu kartuskiego” na odcinku realizowanym przez Pomorską Kolej Metropolitalną. Pasażerowie będą mogli skorzystać z nowej trasy kolejowej w grudniu 2022 r.

O podpisaniu umowy z gdyńską spółką na realizację zadania poinformował we wtorek rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku Michał Piotrowski.

Inwestycja PKM będzie kosztować 43,25 mln zł. "Bajpas kartuski" to kolejowa trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 i 229.



Aby zminimalizować związane z tym utrudnienia dla pasażerów korzystających z kolejowych połączeń pomiędzy Kaszubami a Trójmiastem, powstał pomysł reaktywacji dawnej linii kolejowej z Gdańska przez Starą Piłę do Kartuz i wykorzystania jej jako kolejowego objazdu na czas modernizacji linii 201. Dzięki powstaniu "bajpasu kartuskiego" i przy odpowiednim etapowaniu przez PKP PLK prac na linii 201, mieszkańcy powiatów kartuskiego i kościerskiego będą mieli cały czas zapewnione połączenia kolejowe z Gdańskiem.

Prace przy "bajpasie kartuskim" będą się składać z dwóch części: modernizacji ok. 15 km istniejącej linii Gdańsk Kokoszki-Stara Piła-Żukowo- Glincz (należącej do PKP PLK i przez kolejową spółkę realizowanej) oraz odbudowy niespełna 1,5 km toru na odcinku Gdańsk Kiełpinek-Gdańsk Kokoszki (realizowanej przez należącą do samorządu województwa pomorskiego spółkę PKM SA przy współpracy z miastem Gdańsk). To właśnie tego ostatniego odcinka dotyczy podpisana we wtorek umowa z Torhamer.

Dwa tygodnie temu również PKP PLK wybrały wykonawcę swojej części "bajpasu kartuskiego". Zostało nim konsorcjum firm PHU Rajbud oraz Torhamer. Koszt inwestycji to 91,5 mln zł.