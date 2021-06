Wykonawca master planu Centralnego Portu Komunikacyjnego - jesienią

We wrześniu br. powinien być znany wykonawca master planu Centralnego Portu Komunikacyjnego - zapowiedział we wtorek na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Pod koniec ub.r. przetarg na wykonawcę master planu został unieważniony przez spółkę CPK.

Powodem tej decyzji - jak wówczas tłumaczono - był fakt, że żadna z ofert złożonych przez globalne firmy nie spełniała kryteriów formalnych postępowania.

Harmonogram wyboru w nowym przetargu na master planera to jest wrzesień tego roku - powiedział Mikołaj Wild.

Master plan, to specjalistyczne opracowanie, które będzie źródłem szczegółowych danych dotyczących m.in. prognoz ruchu lotniczego, zwymiarowania elementów infrastruktury, etapowania budowy i dokumentacji przedprojektowej.

Jak dodał, jeżeli chodzi o prace, które do tego momentu zostaną wykonane, "aby wyposażyć master planera w wiedzę potrzebną do realizacji jego zadań", to zaktualizowane prognozy lotnicze uwzględniające to, co się dzieje na rynku lotniczym, lokalizacja, która zostanie następnie zweryfikowana przez master planera i ustalenie podstawowych celów założeń dla realizacji Portu Solidarność.

Oferty w postępowaniu na wykonawcę master planu Centralnego Portu Komunikacyjnego złożyły trzy konsorcja: francusko-hiszpańskie konsorcjum ADP i IDOM, holenderska grupa NACO oraz niemiecko-austriacki ILF.

W marcu Wild przekazał, że spółka nie mogła dopuścić do tego, żeby to unieważnienie przełożyło się w negatywny sposób na harmonogram realizacji projektu. "Dlatego równolegle z nowym postępowaniem przetargowym, które wyłoni master planera, będziemy przeprowadzać część prac, które planowaliśmy powierzyć master planerowi. Część prac wykonamy razem z naszym doradcą strategicznym z wyłonionym integratorem i doradcą środowiskowym oraz z innymi ekspertami, z którymi współpracujemy. Dzięki temu harmonogram, który został przyjęty, będzie dochowany" - zapewnił wówczas Wild.

Według spółki, master plan to kluczowe opracowanie przedprojektowe, od którego zależą m.in.: parametry techniczne, ostateczna lokalizacja i koncepcja finansowania nowego portu lotniczego. Od kandydatów do roli master planera spółka wymagała wówczas w przetargu doświadczenia w przygotowaniu dokumentacji dla: dużych lotnisk przesiadkowych (czyli: hubów); inwestycji infrastrukturalnych typu greenfield (projektowanych i budowanych od podstaw), lotnisk obsługiwanych transportem kolejowym.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

