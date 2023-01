Wykonawstwo zastępcze, czyli jak ułatwić proces inwestycyjny?

Inwestycje budowlane są procesami skomplikowanymi i długotrwałymi. Przeszkody i komplikacje różnej natury są wpisane w ich naturę. Jak sobie z nimi radzić?

Realizacja inwestycji budowlanych jest z istoty rzeczy procesem skomplikowanym i długotrwałym. Na jej tle powstaje wiele stosunków prawnych.

Wynikają one z umów zawieranych przez inwestora (zamawiającego) z wykonawcą (generalnym wykonawcą) oraz pomiędzy wykonawcą (generalnym wykonawcą) a podwykonawcami oraz dostawcami i dalej dalszymi podwykonawcami.

Nie zawsze przebiega w sposób bezproblemowy; w zasadzie jest wręcz odwrotnie: przeszkody i komplikacje różnej natury są wpisane w ich naturę.

- W przypadku istotnych problemów z realizacją inwestycji budowlanych podmiot zamawiający roboty dysponuje dwoma podstawowymi uprawnieniami w stosunku do wykonawcy czy podwykonawcy. Są to: odstąpienie od umowy albo powierzenie dalszego wykonywania robót (ich poprawienia lub dokończenia) innemu podmiotowi w ramach wykonawstwa zastępczego – wyjaśnia Tomasz Podkowiński, radca prawny w Budimeksie.

Jak tłumaczy, istota wykonawstwa zastępczego lub pod inną nazwą wykonania zastępczego polega na tym, że wierzyciel może na koszt dłużnika (czasem i na jego ryzyko) powierzyć wykonanie określonej czynności (wykonanie roboty, dokonanie zakupu urządzenia itp.) podmiotowi trzeciemu, czyli wykonawcy zastępczemu.

- Należy pamiętać jednak, że przez zwrot „na koszt dłużnika” rozumie się tutaj nadwyżkę kosztów, jakie ponosi wierzyciel na rzecz wykonawcy zastępczego, w stosunku do pierwotnych kosztów, jakie powinien był zapłacić dłużnikowi – wskazuje Tomasz Podkowiński.

Skorzystanie z wykonawstwa zastępczego może opierać się na dwóch podstawach: ustawowej, a więc przewidzianej przez Kodeks cywilny oraz – w przypadku inwestycji deweloperskich – przez Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo umownej, jednak ostatnia możliwość musi być wprowadzona do umowy.

Kodeks cywilny zawiera kilka przepisów przewidujących zastępcze wykonanie czynności

- Podstawowy z nich wynika z art. 480 § 1 i § 3 KC, zgodnie z którym, w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika, a w nagłych wypadkach wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił – wyjaśnia Tomasz Podkowiński.

Przepis ten zawarty jest w tzw. ogólnej części prawa zobowiązań i ma zastosowanie do wszystkich umów, z wyłączeniem umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane. Znajdzie on jednak zastosowanie do umów EPCM (jest to angielski akronim od słów Engineering Procurement Construction Managament), a także umów o świadczenie usług czy też umów dostawy (sprzedaży), które także zawierane są w ramach inwestycji budowlanych.

Tomasz Podkowiński podkreśla, że przepis ten znajduje zastosowanie jedynie w sytuacji, w której dłużnik pozostaje w opóźnieniu, za które ponosi odpowiedzialność (czyli zwłoce) w wykonaniu całej czynności. Nie ma zastosowania w sytuacji nienależytego (wadliwego) wykonywania czynności.

Co więcej, wierzyciel musi wystąpić z osobnym - samodzielnym powództwem i uzyskać zgodę sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania, z wykonaniem którego dłużnik pozostaje w zwłoce. Wówczas od razu uzyska upoważnienie do zastępczego wykonania czynności, lecz będzie musiał następnie wystąpić z kolejnym roszczeniem o zwrot kosztów takiego zastępczego wykonania, gdy czynność tę zastępczo wykona, lub też żądać przyznania mu sumy potrzebnej do wykonania tej czynności w trybie egzekucji.

- Jest to oczywiście procedura długotrwała i z praktycznego punktu widzenia mało przydatna. Ułatwieniem jest możliwość skorzystania z tej instytucji bez konieczności wszczynania postępowania sądowego w przypadku tzw. nagłych wypadków, czyli sytuacji awaryjnych, zagrażających życiu, zdrowiu, grożących wyrządzeniem istotnej szkody. Ciężar dowodu - w przypadku zaistnienia sporu sądowego - że dana sytuacja stanowi „nagły wypadek” obciąża oczywiście wierzyciela, a więc inwestora czy generalnego wykonawcę. Wiąże się to oczywiście z ryzykiem. Wskazać należy przy tym, że takim wypadkiem nie jest obawa o przekroczenie terminu obiektu do użytkowania – wyjaśnia radca prawny w Budimeksie.

Umowa o prace projektowe także jest umową o dzieło

W przypadku umów o roboty budowlane oraz umów o dzieło podstawą ustawową do skorzystania przez inwestora lub generalnego wykonawcy z wykonawstwa zastępczego jest przepis art. 636 § 1 KC. Przepis ten zawarty jest w regulacji kodeksowej dotyczącej umowy o dzieło, jednak stosuje się go odpowiednio do umów o roboty budowlane (stosowne odesłanie zawarte jest w art. 656 KC).

Zauważyć przy okazji należy, że umowa o prace projektowe także jest umową o dzieło. Dokładnie rzecz biorąc taka umowa ma charakter mieszany, ponieważ zawiera również umowę z zakresu prawa autorskiego.

Przepis art. 636 § 1 KC stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie, a w przypadku umowy o roboty budowlane jest to wykonawca, wykonywa dzieło (roboty budowlane) w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie (wykonawcy).

Jak wskazuje Tomasz Podkowiński, poprawienie lub dokończenie dzieła lub robót budowlanych na koszt przyjmującego zamówienie (wykonawcy), o którym mowa w przepisie art. 636 § 1 KC oznacza, że jest on zobowiązany do zwrotu kosztów pozostających w adekwatnej relacji przyczynowej ze wspomnianymi czynnościami wykonania zastępczego oraz, że ponosi on odpowiedzialność za działania wykonawcy zastępczego jak za swoje własne.

- Powinny to być przy tym jedynie koszty, które są zasadne - wykonawca nie może być obciążony kosztami nadmiernymi, nieproporcjonalnymi. Wykonawca pierwotny ponosi także ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia dzieła przez wykonawcę zastępczego, chyba że wykaże, iż utrata lub uszkodzenie nastąpiłyby niezależnie od powierzenia czynności osobie trzeciej. Ryzyko przyjmującego zamówienie nie obejmuje natomiast naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu przez osobę trzecią wskutek jej zawinionego działania lub zaniechania – wyjaśnia Tomasz Podkowiński.

Co oznacza wykonywanie dzieła (robót) w sposób wadliwy? To wykonywanie ich niezgodnie z obiektywnymi kryteriami o charakterze technicznym i technologicznym, w tym z wymogami sztuki budowlanej. Sprzeczność z umową polega natomiast na wykonywaniu dzieła (robót) niezgodnie z zawartą umową. Najczęściej chodzi tu o niezgodność z dokumentacją projektową, ale nie tylko. Przykładowo jako niezgodność z umową może zostać zakwalifikowane posługiwanie się podwykonawcami pomimo zakazu zawartego w umowie.

- Niestety, zwłoka w wykonaniu robót nie stanowi przesłanki do skorzystania z instytucji wykonania zastępczego na podstawie omawianego przepisu. Pamiętać również należy, że nie można z niej korzystać po odebraniu dzieła (robót) a także po rozwiązaniu umowy. Powód? wykonawstwo zastępcze i odstąpienie od umowy to dwa odrębne uprawnienia, wzajemnie się wykluczające – zwraca uwagę Tomasz Podkowiński.

I dodaje, że do skutecznego skorzystania na podstawie przepisu art. 636 KC z wykonawstwa zastępczego, oprócz zaistnienia powyższych przesłanek, niezbędne jest wezwanie do zmiany sposobu wykonywania dzieła (robót) oraz bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu na taką zmianę, przy czym musi być to termin odpowiedni, tzn. realny do dotrzymania przez wykonawcę.

Ostatnim etapem jest oczywiście zawarcie stosownej umowy z wykonawcą zastępczym.

Najlepszym rozwiązaniem w praktyce jest wprowadzenie stosownych zapisów do samej umowy

Tomasz Podkowiński dodaje, że ograniczenia w możliwości skorzystania z wykonawstwa zastępczego nakładane przez przytoczone przepisy KC powodują, że najlepszym rozwiązaniem w praktyce jest wprowadzenie stosownych zapisów do samej umowy, które opisywać będą przesłanki i tryb uruchomienia tej instytucji w sposób bardzie elastyczny. Pomimo wątpliwości, które istniały jeszcze jakiś czas temu, sądownictwo potwierdziło, że jest to dopuszczalne.

W praktyce obrotu najczęściej wskazuje się w takich klauzulach, że zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania jakichkolwiek obowiązków umownych, których wykonanie należy do obowiązków wykonawcy, w tym także prac wynikających z obowiązku usunięcia wad, osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu (wykonanie zastępcze), gdy pomimo wezwania do należytego spełnienia świadczenia wykonawca: opóźnia się z wykonaniem części obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, aby ukończył je w ustalonym terminie lub uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

- Często postanowienia takie regulują także zakres obowiązków wykonawcy pierwotnego, polegających na umożliwieniu wykonawcy zastępczemu wykonanie danego zakresu robót. Ponadto, często spotyka się klauzule, które uprawniają zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy pierwotnego wszelkich kosztów wykonawstwa zastępczego, a w razie niemożności – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – wskazuje Tomasz Podkowiński.

Radca prawny w Budimeksie dodaje, że często jednak, zwłaszcza w przypadku robót o mniejszej wartości, stosowane są proste umowy, nie zawierające klauzul przewidujących wykonanie zastępcze. W takim przypadku instytucja ta może zostać zainicjowana po spełnieniu opisanych powyżej przesłanek ustawowych.

Z wykonawcą zastępczym rozliczenie następuje na ogólnych zasadach

Wystawia on fakturę VAT, ponieważ mamy do czynienia z usługą. Inaczej jest natomiast z rozliczeniem poniesionych kosztów na rzecz wykonawcy zastępczego z wykonawcą pierwotnym, ponieważ zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych należy obciążyć go nie refakturą, a notą księgową. Uzasadnienie polega na tym, że w tej relacji nie nastąpiło świadczenie usługi, a zamawiającemu przysługuje po prostu roszczenie o charakterze odszkodowawczym.

Jak wyjaśnia Tomasz Podkowiński, w przypadku zastępczego wykonania robót nota księgowa powinna opiewać na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością netto robót, których nie wykonał wykonawca pierwotny lub wykonał nienależycie, określoną w umowie z nim, a wartością netto robót wykonanych przez wykonawcę zastępczego, wynikającą z faktur wystawionych przez niego.

- Oczywiście w takiej sytuacji wykonawca pierwotny nie wystawia żadnej faktury. W przypadku zastępczego usunięcia wad stosowna nota księgowa powinna opiewać natomiast na całą wartość netto prac naprawczych, a więc całą kwotę netto wynikającą z faktury VAT wystawionej przez wykonawcę zastępczego – dodaje Tomasz Podkowiński.

Warto też omówić kilka kwestii o charakterze praktycznym w tym zakresie

Po pierwsze, pismo kierowane do wykonawcy pierwotnego, zawierające zapowiedź skorzystania z wykonania zastępczego, musi zawierać dokładne wskazanie na czym polegało niewykonanie (nienależyte wykonanie) robót, wymagany termin przystąpienia do robót, względnie usunięcia wady oraz jednoznaczną zapowiedź skorzystania z wykonania zastępczego w przypadku uchybienia wykonawcy pierwotnego powyższemu.

Pamiętać również należy, że powinno zostać podpisane przez upoważnione osoby oraz przesłane w sposób, który potwierdzi, że dotarło do adresata (najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru).

- Umowa z wykonawcą zastępczym powinna w sposób jednoznaczny potwierdzać, że zawierana jest w ramach wykonania zastępczego za inny podmiot, a zakres robót wynikający z takiej umowy z musi odpowiadać niewykonanemu (nienależycie wykonanemu) zakresowi robót (zakresowi stwierdzonych wad) wynikającemu z umowy z wykonawcą pierwotnym – podkreśla radca prawny Budimeksu.

