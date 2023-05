Wykup lokali z Mieszkania Plus z dopłatą państwa. Wkrótce nowy instrument

W najbliższym czasie, myślę, że w ciągu kilku, kilkunastu dni, przedstawimy propozycję wykupu lokali z Mieszkania Plus - zapowiedział w rozmowie z RMF FM minister rozwoju Waldemar Buda. Zapewnił, że będzie to atrakcyjna oferta, wspomagana dopłatą ze strony rządu.

Łącznie z programu Mieszkanie Plus wybudowano 50 tys. mieszkań.

Pod decyzji o rezygnacji z programu do rozstrzygnięcia jest teraz kwestia wykupu mieszkań.

Możliwość wykupu mieszkania będzie wspomagana dopłatą ze strony rządu.

Minister zapytany, czy rząd "wyłożył się" na Mieszkaniu Plus odpowiedział, że "absolutnie nie".

Waldemar Buda: można było wybudować więcej mieszkań

"Wszystkie programy mieszkaniowe mniej więcej są na pięć lat, bo się całkowicie zmienia sytuacja w mieszkalnictwie. Ten program nawet trwał więcej. Nie ma programu mieszkaniowego w Polsce, który trwał dłużej niż 5 lat. W 2016 r. deweloperzy budowali poniżej 100 tys. mieszkań, więc oczywistym było, że państwo musiało się zaangażować w budowę mieszkań, natomiast 2022 r. skończyliśmy z rekordem od czasów Gierka" - stwierdził Buda.

Przyznał, że można było wybudować więcej mieszkań. "Łącznie z tego programu wybudowano 50 tys. mieszkań (...). Bardzo dużo udało się zrobić, na tamte czasy, gdy się bardzo mało budowało" - podkreślił.

Wykup lokali z programu mieszkanie Plus będzie możliwe z rządową dopłatą

Jak dodał, do rozstrzygnięcia jest teraz kwestia wykupu mieszkań.

"Trzeba dopełnić zobowiązań, które padły, że będzie pewien preferencyjny wykup. Myślę, że ci lokatorzy będą zadowoleni. (...) To będzie atrakcyjna oferta. Pracujemy nad tym. W najbliższym czasie, myślę, że kilku, kilkunastu dni, przedstawimy, myślę, że ciekawą propozycję. PFR Nieruchomości jest tu wiodący, my go wspieramy" - powiedział szef MRiT.

Wyjaśnił, że jeśli ktoś będzie chciał wykupić mieszkanie "tu i teraz", to będzie mógł to zrobić, natomiast, jeśli ktoś będzie chciał dojść do własności po 20 latach, też będzie miał taką możliwość. Dodał, że będzie można też pozostać najemcą.

Na uwagę, że wycena mieszkań jest dziś wyższa niż w momencie, gdy zainteresowane osoby decydowały się na najem, Buda stwierdził: "czy ktokolwiek mówił, że mieszkania będą niewyceniane na moment sprzedaży?".

Na pytanie, czy możliwość wykupu mieszkania od razu będzie wspomagana przez rząd tanimi kredytami, Buda poinformował, że będzie wspomagana dopłatą ze strony rządu. "Przygotowujemy właśnie taki instrument" - dodał.

Podkreślił też, że PFR Nieruchomości będzie kontynuował rozpoczęte inwestycje.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Miał na celu budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z wykorzystaniem gruntów publicznych. W ramach mieszkania Plus można się było ubiegać o wynajem mieszkania z dojściem do własności. Według deklaracji premiera z 2018 r. w 2019 roku miało być w budowie 100 tys. mieszkań z tego programu.

