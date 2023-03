Wykupu gruntów pod CPK budzi kontrowersje. Uda się przekonać mieszkańców?

Pojawiają się pytania, czy procedura wykupu nieruchomości na terenach, gdzie powstać ma Centralny Port Komunikacyjny, działa prawidłowo. Władze CPK uspokajają, że - mimo pojawiających się informacji dotyczących niskich cen wykupu - wielu mieszkańców jest zainteresowanych ofertą.

- Nie powinniśmy podchodzić do tak dużego problemu społecznego kompletnie bezdusznie, stosując narzędzie wywłaszczenia - uważa mediator Małgorzata Kuczewska-Łaska.

- Wielu mieszkańców - wbrew nieprawdziwym informacjom dotyczącym rzekomo niskich wycen - jest zainteresowanych naszą ofertą i w efekcie lawinowo rośnie też zainteresowanie Programem Dobrowolnych Nabyć - mówi rzecznik CPK Konrad Majszyk.

- Sytuacja między mieszkańcami a spółką jest tak napięta, że nie wydaje mi się, aby wewnętrznymi siłami możliwe było doprowadzenie do porozumienia – uważa prezes ZDG TOR Adrian Furgalski.

- W praktyce budowa lotniska oznacza wysiedlenie i „zaoranie” około 20 wsi. Samo lotnisko docelowo ma zajmować około 3 tys. hektarów, na których obecnie znajduje się 3,8 tys. działek i 520 budynków mieszkalnych. Do tego jeszcze dochodzą wywłaszczenia związane z rozbudową linii kolejowych. Myślę, że jako nowoczesne europejskie społeczeństwo nie powinniśmy podchodzić do tak dużego problemu społecznego kompletnie bezdusznie, stosując narzędzie wywłaszczenia - uważa mediator, Małgorzata Kuczewska-Łaska.

Obecnie CPK oferuje właścicielom nieruchomości Program Dobrowolnych Nabyć. W opinii naszej rozmówczyni trudno ten program ocenić, gdyż nie stanowi on konkretnej i przejrzystej oferty.

- Dopiero po przystąpieniu do programu i wycenie nieruchomości właściciele dowiadują się, czy oferta jest dla nich korzystna, czy też nie... Wiadomo natomiast, że nie wszyscy właściciele, którzy chcieli skorzystać z Programu Dobrowolnych Nabyć, są z przedstawionej im oferty zadowoleni. Z drugiej strony - biorąc pod uwagę zapisy specustawy dotyczącej CPK - muszą mieć świadomość, że jeśli nie skorzystają z tego programu, to wkrótce mogą ich dosięgnąć przymusowe wywłaszczenia, według zapisów ustawy jeszcze mniej korzystne niż obecna oferta – dodaje Małgorzata Kuczewska-Łaska.

Mediatorka uważa, że w tym przypadku mamy do czynienia z przewagą państwa i wywieraniem bardzo silnego nacisku na właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas nie mieli zamiaru swoich nieruchomości sprzedawać.

Pozyskiwanie gruntów ma charakter istotnego problemu społecznego

- Trudno się dziwić ich sprzeciwom. Możemy oczywiście uzasadniać nacisk ze strony państwa koniecznością realizacji inwestycji wyższego celu, niemniej powszechnie wiadomo, że budowa CPK pozostaje bardzo kontrowersyjna i ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników - nawet wśród ekspertów rynku lotniczego. Nie jest to zatem z całą pewnością inwestycja popierana przez wszystkich Polaków. Powoduje to tym większe nasilenie protestów wśród ludzi niekorzystnie nią dotkniętych – podkreśla Małgorzata Kuczewska-Łaska.

I dodaje, że pozyskiwanie gruntów ma już obecnie charakter istotnego problemu społecznego. Dalsze umiejętne lub nieumiejętne zarządzanie relacjami z obecnymi właścicielami gruntów może ten problem złagodzić lub nasilić.

- Jako mediator zawsze w tego typu sytuacjach promuję poszukiwanie ugodowych rozwiązań. Obecnie właściciele gruntów, na których ma być realizowana inwestycja, są interesariuszami o bardzo dużym zainteresowaniu projektem i teoretycznie o małej sile wpływu. Teoretycznie, gdyż ich siła nacisku będzie się zwiększać proporcjonalnie do ich niezadowolenia - mówi Małgorzata Kuczewska-Łaska.

Stawki, za jakie proponuje się wykup gruntów od mieszkańców, mogą budzić obawy

Wątpliwości wokół oferowanych cen, a zwłaszcza samego planowanego sposobu wykupu gruntów pod CPK to naturalna obawa dla wszystkich, których dotyczy ten proces. To dla nich bowiem sytuacja całkowicie nowa, mimo że mówi się o tym już od co najmniej 6 – 7 lat – uważa Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. - Póki jest jeszcze na to czas, powinni oni otrzymać odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich w związku z tym pytania, do tego w sposób jak najbardziej spokojny i pozbawiony negatywnych emocji. Wierzę, że strona inwestora ma właśnie takie intencje i chce prowadzić z nimi dialog, wykorzystując wszystkie dostępne możliwości, także te, które dotyczą profesjonalnego prowadzenia mediacji - dodaje.

W jego ocenie stawki, za jakie proponuje się wykup gruntów od mieszkańców, mogą budzić ich obawy ze względu na oczekiwania, jakie mają wobec wykupujących, a – przypomnijmy – sugerują oni, że na całą inwestycję pójść mają olbrzymie pieniądze. Ma ona przecież w jeszcze większym stopniu uczynić niezależną Polskę transportowo i zwiększyć gospodarcze znaczenie państwa na świecie. To zatem inwestycja dla kolejnych pokoleń.

- Do tego dochodzą dzisiejsze zawirowania związane z inflacją, co skutkować może u wywłaszczanych potrzebą uzyskania większej pewności, że sytuacja, w jakiej znajdą się po wykupie ich gruntów, będzie dla nich korzystna. Do tego wszystkiego powinno się ich przekonać za pomocą racjonalnych i pozbawionych negatywnych emocji argumentów. Mógłby dokonać tego np. profesjonalny negocjator, na którego zgodzić się powinny obie strony – wskazuje Juliusz Bolek.

Możliwości blokowania każdej inwestycji są większe niż jeszcze pięć lat temu

W ocenie prezesa ZDG TOR Adriana Furgalskiego projekt CPK jest bardzo upolityczniony, więc mamy tutaj też starcie rządzący kontra cała opozycja.

- Nie wspomnę już o kontrowersjach wewnątrz środowiska PiS. To upolitycznienie wpływa na podnoszenie temperatury sporu, na dodatek bardzo medialnego. Nie oceniając sensowności inwestycji: sytuacja między mieszkańcami a spółką jest tak napięta, że nie wydaje mi się, aby wewnętrznymi siłami możliwe było doprowadzenie do porozumienia – uważa Adrian Furgalski.

Jego zdaniem możliwości blokowania każdej inwestycji są większe niż jeszcze 5 lat temu, a zatem profesjonalizacja dialogu wydaje się wielce pożądana.

CPK na potrzeby inwestycji zakupił dotychczas prawie 500 ha gruntów

- W tej chwili jesteśmy w trakcie zaawansowanego Programu Dobrowolnych Nabyć, który w ciągu ostatnich miesięcy bardzo przyspieszył. Do PDN przystąpiło już około 900 właścicieli. W styczniu padł rekord pod względem liczby zgłoszeń, których spółka zanotowała prawie 60. Luty okazał się najlepszy w historii programu w zakupionych nieruchomościach – komentuje rzecznik CPK Konrad Majszyk. - To bardzo dobra wiadomość: wygrał zdrowy rozsądek, wielu mieszkańców - wbrew nieprawdziwym informacjom dotyczącym rzekomo niskich wycen (co jest nieprawdą) – jest zainteresowanych naszą ofertą i w efekcie lawinowo rośnie też zainteresowanie PDN.

Według informacji CPK spółka na potrzeby inwestycji zakupiła dotychczas prawie 500 ha gruntów. Na obszarze planowanej lokalizacji lotniska przygotowuje operaty szacunkowe, składa oferty, prowadzi negocjacje z mieszkańcami, podpisuje protokoły uzgodnień i zawiera umowy dla łącznej powierzchni ok. 2600 hektarów.

- Jeśli weźmiemy pod uwagę obszar lokalizacji lotniska, to dzięki dużej dynamice zgłoszeń w PDN są już dwie trzecie tego obszaru – zwraca uwagę rzecznik CPK.

Jak wygląda procedura wykupu nieruchomości? Jak wyjaśnia CPK, po zgłoszeniu do PDN konkretna nieruchomość jest wyceniania przez rzeczoznawcę majątkowego. Sporządza on operat szacunkowy, na podstawie którego zostaje określona propozycja ceny za wykup nieruchomości.

Rzeczoznawca uwzględnia w szczególności m.in. rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planach zagospodarowania, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach podobnych nieruchomości.

Za dom o wartości rynkowej 1 mln zł w ramach PDN właściciel może uzyskać 1 mln 400 tys. zł

CPK stosuje także inne możliwe rozwiązanie: zainteresowani mieszkańcy - zamiast klasycznej transakcji sprzedaży - mogą zdecydować się na wybór nieruchomości zamiennych, których spółka ma do zaoferowania ponad 600 ha (m.in. z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości) – głównie w promieniu 100 km od projektowanego lotniska.

- Dzięki wprowadzonym w ubiegłym roku zmianom prawnym proponujemy w ramach PDN zachęty i udogodnienia dotychczas nie stosowane przy realizacji innych programów infrastrukturalnych w Polsce. Właściciele otrzymują np. przy sprzedaży swojej nieruchomości: 140 proc. wartości budynków (np. domu, garażu, altany itd.) i 120 proc. wartości gruntu. Oznacza to, że np. za dom o wartości rynkowej 1 mln zł w ramach PDN właściciel może uzyskać 1 mln 400 tys. zł – wyjaśnia Konrad Majszyk.

Rzecznik dodaje też, iż żeby zachęcić do dobrowolnych transakcji, CPK organizuje też i finansuje przeprowadzkę, pokrywamy również koszty obsługi prawnej.

- Te warunki są atrakcyjne dla właścicieli, o czym świadczy liczba zgłoszeń i zawieranych umów. To bardzo ważne, że koncentrujemy się na tym, żeby jak największa część nieruchomości została nabyta w drodze dobrowolnych transakcji. I to się naprawdę dzieje, tzn. zainteresowanie PDN jest duże i rośnie - mówi rzecznik CPK.

Start procesu ewentualnych wywłaszczeń za odszkodowaniem - których CPK chce uniknąć, stawiając na PDN - umożliwi wydawana przez wojewodę decyzja lokalizacyjna. W tej chwili strony są krok wcześniej, czyli na zaawansowanym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej (stosowna procedura toczy się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie).

