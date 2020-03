Wypłata dla Polimeksu ujęta w budżecie Katowic

Polimex Mostostal wygrał proces ws. odstąpienia przez Katowice w 2012 r. od umowy na budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego. W czwartek radni Katowic przeznaczyli w budżecie miasta 41,3 mln zł na uregulowanie zasądzonego zobowiązania.

Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, z dofinansowaniem ze środków unijnych, rozpoczęła się w 2011 r., a miała zakończyć się 31 maja 2013 r.

Z uwagi na opóźnienia i problemy finansowe wykonawcy, czyli Polimeksu Mostostal, miasto we wrześniu 2012 r. rozwiązało z nim warty 255,95 mln zł kontrakt. Budowę dokończył inny wykonawca.

Polimex Mostostal i Katowice weszły w spór sądowy, który ostatecznie wygrał wykonawca. Łączna zasądzona kwota z odsetkami przekroczyła 40 mln zł.

Uwzględniające realizację tego zobowiązania zmiany w budżecie Katowic, a także związane z tym zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, były jednymi z kilkunastu merytorycznych punktów czwartkowej sesji rady miasta, jakie w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego pozostawiono z ponad 50 pierwotnie zaplanowanych.

W 40-minutowej sesji, zorganizowanej przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, uczestniczyło 20 spośród 28 katowickich radnych. Część z nich miała na twarzach maseczki ochronne. Sesję - jak argumentował przewodniczący rady miasta Maciej Biskupski - zwołano, aby przeprowadzić punkty niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego bieżącego funkcjonowania miasta.

Jak wyjaśniła skarbnik Katowic Danuta Lange, 5 marca br. Sąd Apelacyjny w Katowicach prawomocnym wyrokiem zasądził na rzecz Polimeksu Mostostalu łącznie 41,3 mln zł, a spółka kilka dni temu przesłała miastu wezwanie do zapłaty.

Lange poinformowała, że prezydent miasta - zgodnie z ustawą o finansach publicznych - może zdecydować o zapłacie należności, aby np. uniknąć dodatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego i prezydent Marcin Krupa uczynił to w poniedziałek. Na najbliższej sesji rady miasta konieczne stało się jednak dostosowanie do sytuacji planu wydatków.

"Celem uzupełnienia brakujących środków na realizację tego wyroku będziemy rozwiązywać uruchomioną kilka lat wcześniej gwarancję prawidłowości wykorzystania środków Funduszu Spójności, w związku z wygaśnięciem poręczenia wekslowego - to kwota ponad 8,7 mln zł; okres tej gwarancji się zakończył, więc możemy tę gwarancję uruchamiać" - wskazała Lange.

"Również wprowadzamy do budżetu dodatkowe 5 mln zł - z tytułu dobrze realizowanego CIT-u. Przesuwamy też w czasie realizację zadania budowę Centrum Nauki - rozciągamy je, co nie zagrozi tej realizacji - przesuwając wkład własny do tego projektu na lata następne w wysokości 4 mln zł" - dodała skarbnik.

Budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, z dofinansowaniem ze środków unijnych, rozpoczęła się w 2011 r., a miała zakończyć się 31 maja 2013 r. Z uwagi na opóźnienia i problemy finansowe wykonawcy, czyli Polimeksu Mostostal, miasto we wrześniu 2012 r. rozwiązało z nim warty 255,95 mln zł kontrakt. Budowę dokończył inny wykonawca.

Polimex Mostostal i Katowice weszły w spór sądowy. Jak wynikało z raportu giełdowego spółki z 6 marca br., w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na jej rzecz 17,5 mln zł. Sąd Apelacyjny podwyższył kwotę ogólną zasądzonego roszczenia do ok. 26,1 mln zł i sprecyzował charakter odsetek. Łączna zasądzona kwota z odsetkami przekroczyła 40 mln zł.

MCK mieści się przy hali widowiskowo-sportowej Spodek, z którym jest połączone korytarzem. To wielofunkcyjny budynek wraz z obiektami towarzyszącymi o łącznej powierzchni 38 tys. m kw. (w tym główna, wielofunkcyjna sala - 10 tys. m kw). W ub. roku w MCK oraz Spodku zorganizowano 251 wydarzeń konferencyjnych i biznesowych, w których udział wzięło ponad 727 tys. osób.

Pod koniec czwartkowej sesji prezydent miasta dziękował radnym wszystkich klubów za dobrą współpracę przy jej organizacji. "Mamy sytuację dość trudną, wynikającą z wciąż zmieniającego się prawa: niewykluczone, że albo będziecie państwo musieli się spotkać, albo jeżeli będzie to umożliwione - za pośrednictwem łączy internetowych udzielić kolejnych upoważnień prezydentowi do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania miasta" - zasygnalizował Krupa.