Wyraźny wzrost zysków Budimeksu

W I półroczu 2023 roku zysk netto Grupy Budimex wyniósł 275 milionów złotych, co oznacza wzrost o 36,5 proc. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,318 mld zł, co stanowi wzrost o 8 proc.

Rentowność operacyjna Grupy wzrosła z 5,9 proc. w I połowie 2022 do 6,3 proc., przy czym rentowność segmentu budowlanego wyniosła 5,9 proc.

Rentowność brutto Grupy wyniosła 8,3 proc. w porównaniu do 6,6 proc. w I półroczu 2022 roku.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec czerwca 2023 roku wyniósł 12,2 miliarda złotych i gwarantuje prace do 2025 roku.

Grupa Budimex zakończyła pierwsze półrocze 2023 roku z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,7 miliarda złotych.

- Bardzo dobra kondycja Grupy umożliwia odpowiedzialną realizację celów, jakie przed sobą stawiamy. Rentowność operacyjna, jak i wynik netto za drugi kwartał, są jeszcze lepsze niż w pierwszym kwartale 2023 roku, stąd całe pierwsze półrocze 2023 roku oceniamy jako bardzo dobre. Kontynuujemy rozwój na rynkach zagranicznych oraz w dalszym ciągu wzmacniamy zaangażowanie w OZE tak, aby osiągnąć ambitny cel neutralności klimatycznej w roku 2050 - analizuje prezes Budimeksu Artur Popko.

Rentowność dużych firm budowlanych, zatrudniających ponad 250 osób, a taką jest Budimex, jest na poziomie 6,5 proc. - To poziom zadawalający, akceptowalny - mówi Marcin Węgłowski, CFO Budimeksu.

W II kwartale 2023 roku Budimex wypłacił 15. z rzędu dywidendę w wysokości 459 mln zł (17,99 zł na akcję).

Wzrost średniego poziomu oprocentowania środków pieniężnych

Zysk operacyjny Grupy Budimex sięgnął w I połowie 2023 roku 273 mln zł wobec 235 mln zł w pierwszym półroczu 2022 roku, rentowność operacyjna w I kwartale osiągnęła poziom 5,3 proc., a w drugim 7,2 proc.

Zysk brutto Grupy wyniósł 357 mln zł przy rentowności 8,3 proc. w porównaniu do 6,6 proc. w pierwszym półroczu 2022 roku.

Jak wskazuje spółka, rentowność na poziomie zysku brutto wynikała ze znacznej poprawy wyniku na działalności finansowej, co jest rezultatem wzrostu średniego poziomu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych przez Budimex.

Grupa Budimex zanotowała także wzrost przychodów (rok do roku) ze sprzedaży. Miało to miejsce zarówno w części budowlanej (+6,9 proc.) oraz usługowej (+18,4 proc.).

Produkcja budowlano-montażowa w pierwszym półroczu 2023 roku (w cenach bieżących) wzrosła rok do roku o 15,5 proc. z poziomu 56,5 miliarda złotych do 65,3 miliarda złotych. W segmencie budynków produkcja sprzedana wzrosła o 6,2 proc., natomiast w obszarze infrastrukturalnym wzrost wyniósł aż 27 proc.

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex w I półroczu 2023 roku sięgnęła 3,885 mld zł, co oznacza wzrost o 6,9 proc. wobec analogicznego okresu przed rokiem. Segment zanotował wzrost rentowności operacyjnej (z 5,4 proc. do 5,9 proc.), jak i rentowności brutto (z 6,1 proc. do 8 proc.).

- Sprzedaż rosła w związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi, ale i dobrze zdywersyfikowanym portfelem. Poprawiały ją segmenty kubaturowe oraz infrastrukturalne - mówi Artur Popko.

- W omawianym okresie branża budowlana w mniejszym stopniu, niż rok wcześniej, odczuwała skutki zaburzonych łańcuchów dostaw, wywołanych wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Skutkowało to większą przewidywalnością cen oraz dostępnością głównych asortymentów materiałów budowlanych, którą widać na przykładzie stali czy betonu - komentuje Artur Popko.

Kontrakty o wartości ponad 2,5 miliarda złotych

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa Budimex pozyskała kontrakty o wartości przeszło 2,5 mld zł. Były to takie inwestycje jak nowa linia kolejowa Podłęże-Piekiełko (to kontrakt z nowej perspektywy unijnej), rozbudowa Szczecińskiego Domu Sportu czy północna obwodnica Gorzowa.

Wartość projektów oczekujących na podpisanie oraz takich, gdzie oferta Budimex lub spółek z Grupy została oceniona najwyżej, to w tym momencie 4,6 miliarda złotych.

Jeżeli zostanie zatwierdzony Krajowy Program Kolejowy, Budimex w części kolejowej wróci do portfela o wartości 4 mld zł.

Budimex nie planuje powrotu do działalności deweloperskiej w skali, jaką prowadził przed sprzedaniem Budimex Nieruchomości. Co nie znaczy, że nie pojawią się w portfolio spółki pojedyncze projekty o dużej rentowności.

Nowy prezes FBSerwis (spółki należącej do Grupy Budimex) Álvaro García Martínez podkreśla, że wyniki spółki za I półrocze 2023 są bardzo dobre. Przychody sięgnęły 437 mln zł. EBITDA to 16,4 proc. - Będziemy inwestować w naszych istniejących zakładach, koncentrujemy się na projektach typu greeefield - kompostownie, biomasownie czy zakłady przetwarzające odpady budowlane. Mamy także plany akwizycyjne - streszcza strategię FBSerwis Álvaro García Martínez.

