Wysoka inflacja cofa nas do lat 90. i rozliczania się w dolarach

Społeczeństwa ubożeją, marże się kurczą, a zdolność kredytowa zanika, to tylko niektóre ze skutków wysokiej inflacji. Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro, firmy z branży budowlanej, mówi, jak wygląda działalność w krajach, gdzie wskaźnik ten jest na rekordowym poziomie.

Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro, firmy działające w branży budowlanej, produkującej m.in. okna, w rozmowie z WNP.PL mówi, jak prowadzi się działalność w krajach, gdzie inflacja jest rekordowa, takich jak Turcja czy Węgry.

- Wracają mechanizmy, które w Polsce obserwowaliśmy w latach 90. Jest odejście od waluty lokalnej, bo ona nie ma wartości, nie ma poważania – zaznacza wiceprezes Fakro.

Paweł Dziekoński zwraca uwagę, że dla takich firm jak Fakro istotne są wskazania tzw. inflacji producenckiej, czyli tego, jak rosną koszty w przedsiębiorstwie.

- W Turcji i na Węgrzech mamy biznes dystrybucyjny. To są dwa kraje z bardzo wysokimi wskaźnikami inflacji. Na Węgrzech ostatni odczyt zatrzymał się na 25 proc. Te społeczeństwa wyraźnie szybciej biednieją. Przez to wyższa jest presja na ceny, ale i na stabilność samego procesu inwestycyjnego. To są zjawiska mocno niepokojące – mówi w rozmowie WNP.PL Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro, firmy działające w branży budowlanej, produkującej m.in. okna.

Wiceprezes Fakro wyjaśnia też, co tak wysoka inflacja oznacza dla firm produkcyjnych obecnych na tych rynkach.

Powrót do dolara. Wpływ inflacji na sytuację firm produkcyjnych

- Musimy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o rozliczenia. W naturalny sposób walutą obowiązującą w transakcjach został dolar i euro. Wracają mechanizmy, które w Polsce obserwowaliśmy w latach 90. Jest odejście od tej waluty lokalnej, bo ona nie ma wartości, nie ma poważania – stwierdza.

- Najważniejsze dla nas są ceny surowców, wysokość płac, koszty mediów wykorzystywanych w procesach wytwórczych. Łącznie daje to dość negatywny obraz – inflacja nam nie sprzyja – wyjaśnia.

Społeczeństwa ubożeją, marże się kurczą, zdolność kredytowa zanika

Wiceprezes Fakro dodaje, że marże uległy kompresji, ale nie da się już dłużej przenosić zwiększających się kosztów na klientów.

- Inflacja konsumencka jest dla nas bardzo ważna. Ona powoduje zubażanie społeczeństwa. Podnosi wrażliwość cenową, często przy tym modyfikując popyt. Drugą stroną tego medalu jest obniżenie zdolności kredytowej. Większość domów w Europie budowana jest z kredytu. Coraz mniej jest inwestycji realizowanych z własnych oszczędności – mówi Paweł Dziekoński.

Zobacz całą rozmowę z wiceprezesem Grupy Fakro:

Wysoka inflacja wpływa też na kondycję firm budowlanych.

- Wiele firm w sektorze (budowlanym - red.) pracuje na kredytach, które są wysoko oprocentowane. To jest dodatkowy, znaczący koszt ograniczający zdolności rozwojowe. Przytrzymanie wyższych stóp procentowych jest więc korzystnym zjawiskiem. Jednak kredyt kredytowi nie jest równy. Te hipoteczne powinny być niżej oprocentowane, by stymulować rynek – przekonuje menedżer.

