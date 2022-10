Wzrost cen w budowlance przyhamował

W sierpniu w budowlance wzrosty cen nie były tak wysokie jak w lipcu. Najbardziej wzrosły ceny związane z ułożeniem instalacji odgromowych, uziemień i przewodów wyrównawczych - o 1,9 proc. - wynika z najnowszych danych GUS.

GUS podał ceny produkcji budowlano-montażowej za sierpień.

Dla budowy budynków wskaźnik wzrostu cen wzrósł o 1,0 proc.

Ceny budowy autostrad zwiększyły się o 0,7 proc.

GUS podał ceny produkcji budowlano-montażowej za sierpień br. Wzrosty cen nie były spektakularne. Ceny produkcji budowlano-montażowej według prezentowanych przez urząd danych były, ogółem wyższe o 1 proc. niż w poprzednim miesiącu, a wzrost cen został odnotowany we wszystkich rodzajach działalności.

Być może warto jednak pomyśleć o szybszych zakupach materiałów budowlanych. Sierpień jest typowo wakacyjnym, urlopowym miesiącem, a nie wiadomo, jakie zmiany cen przyniosą kolejne okresy.

Najbardziej wzrosły ceny związane z ułożeniem instalacji odgromowych, uziemień i przewodów wyrównawczych

Dla budowy budynków wskaźnik wzrostu cen wzrósł o 1 proc., dla obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 1,1 proc., dla specjalistycznych robót budowlanych ceny wzrosły o 1 proc. porównując miesiąc do miesiąca.

W sierpniu rosły ceny wszystkich robót budowlano-montażowych w porównaniu z lipcem br. Najbardziej wzrosły ceny związane z ułożeniem instalacji odgromowych, uziemień i przewodów wyrównawczych - o 1,9 proc., izolacji - o 1,7 proc., montażu osprzętu instalacyjnego - o 1,6 proc., elektroenergetycznych linii kablowych o 1,6 proc, stolarki budowanej o 1,5 proc., opraw oświetleniowych o także 1,5 proc.

Wzrosty dotyczyły też m.in. cen malowania o 1,4 proc., robót z gipsu i prefabrykatów gipsowych o1,3 proc., instalacji wodociągowych o 1,3 proc., układania tynków i okładzin zewnętrznych o 1,1 proc., instalacji centralnego ogrzewania o 1,1 proc., budowy kotłowni i węzłów cieplnych także o 1,1 proc.

Ceny wszystkich badanych obiektów budowlanych były wyższe w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrosły m.in. ceny budowy budynków.

Aż o 2,3 proc. wzrosły koszty linii napowietrznych SN 15 kV z przewodów wielożyłowych typu Axces.

Jeżeli chodzi o wszystkie rodzaje obiektów budowlanych, to porównując ich ceny miesiąc do miesiąca poszły one górę w stosunkowo niewielkim zakresie, a wzrosty cen oscylują wokół 1 proc. I tak dla budynku wielomieszkaniowego IV-kondygnacyjnego o 1 proc, supermarketu o 1,2 proc, budynku szeregowego - segment jednorodzinny (skrajny) 1 proc., budynku mieszkalno-usługowego XIV-kondygnacyjnego 1,1 proc., budynek zbiorowego zamieszkania o 0,9 proc. Więcej, bo o 2,3 proc. wzrosły koszty linii napowietrznych SN 15 kV z przewodów wielożyłowych typu Axces.

Ceny budowy dróg w Polsce także rosły. I tak dla autostrad zwiększyły się w miesiąc o 0,7 proc., dróg ekspresowych - o 0,6 proc, dróg wojewódzkich - o 0,8 proc., a miejska droga ekspresowa podrożała o 1,3 proc.

Na szczęście ponad 20-procentowe podwyżki dotyczą tylko niewielkiej części prac

Porównując do siebie okresy roczne z przedstawionych danych wynika, że koszty malowania wzrosły od sierpnia 2021 r. do sierpnia bieżącego roku o 21,6 proc, ale roboty z roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych podrożały aż o 25,1 proc., instalacje centralnego ogrzewania o 22,6 proc., a kotłownie i węzły cieplne o 22,7 proc.

W badanym okresie ceny podnieśli także inni wykonawcy. Na szczęście wzrosty cen choć wysokie, nie przekroczyły 20 proc. I tak przykładowo, pokrycia dachowe wzrosły o 10,4 proc., tynki i okładziny zewnętrzne o 15,0 proc., a izolacje o 13,8 proc.

