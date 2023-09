Xella Polska stawia na biuro z ekologicznym certyfikatem

Firma Xella Polska zdecydowała się zostać na dłużej w warszawskim biurowcu GreenWings.

Grupa Xella jest największym na świecie producentem materiałów budowlanych z betonu komórkowego i silikatów, właścicielem marek Ytong, Silka i Multipor.

Grupa zatrudnia ponad 5200 osób i jest również jednym z liderów w dziedzinie digitalizacji budownictwa.

Centrala polskiego oddziału zajmuje ponad 1400 m kw. i znajduje się w budynku GreenWings od września 2015 roku.

- Zrównoważony rozwój jest wpisany w DNA naszych energooszczędnych materiałów budowlanych. Dlatego przy wyborze warszawskiej siedziby pod uwagę braliśmy przestrzenie do pracy z ekologicznymi certyfikatami, które mają niski ślad węglowy - mówi Tomasz Malkowski, specjalista ds. komunikacji i PR Xella Polska. - Pozostajemy w biurowcu GreenWings, bo spełnia takie warunki, doceniamy też elastyczność naszej przestrzeni biurowej, która w ostatnich 8 latach przeszła już sporo zmian, równolegle z przeobrażeniami naszego przedsiębiorstwa - dodaje Tomasz Malkowski.

W transakcji przedłużenia najmu najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Savills.

GreenWings to nowoczesny budynek biurowy, projektu renomowanej pracowni JEMS Architekci, oferujący prawie 11 000 mkw. powierzchni najmu. Obiekt zapewnia ponadto 270 miejsc parkingowych oraz miejsca postojowe dla rowerów wraz z infrastrukturą dla rowerzystów. Nieruchomość posiada też certyfikat BREEAM na poziomie "bardzo dobry", co potwierdza między innymi wykorzystanie w obiekcie ekologicznych materiałów oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań minimalizujących koszty eksploatacji.

Budynek jest usytuowany przy ulicy Komitetu Obrony Robotników na warszawskich Włochach w bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska Chopina. Zaletą lokalizacji jest możliwość sprawnego dojazdu do innych części miasta, w tym do centrum, między innymi dzięki szerokiemu dostępowi do komunikacji miejskiej. Wyłącznym agentem odpowiedzialnym za komercjalizację Greenwings jest międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

