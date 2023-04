Z budowlanej firmy w kilka godzin wyparowało 60 milionów złotych

Po tym jak we wtorek (18 kwietnia) wieczorem Torpol zakomunikował o braku wypłaty dywidendy po raz pierwszy od 2018 roku, środowa sesja przyniosła masową wyprzedaż na akcjach spółki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Notowany na warszawskiej giełdzie producent szyn, linii i stacji kolejowych - Torpol - był do tej pory spółką dywidendową. Od 2014 roku regularnie dzielił się zyskami z akcjonariuszami. Za 2021 rok Torpol wypłacił prawie 69 mln zł dywidendy, co dało 3 zł na akcję. Rok wcześniej na dywidendę trafiło 35 mln zł, co dało 1,53 zł dywidendy na akcję. W 2019 roku Torpol wypłacił 0,9 zł na akcję. W 2018 roku spółka nie wypłaciła dywidendy, ponieważ w roku 2017 zanotowała stratę.

Jednak 5 kwietnia 2023 roku Centralny Port Komunikacyjny sfinalizował umowę zakupu pakietu kontrolnego akcji Torpolu. CPK posiada obecnie 38 proc. akcji spółki. Jednym z efektów zmian w strukturze właścicielskiej spółki jest właśnie zaniechanie dzielenia się zyskami z akcjonariuszami.

W środę na zamknięciu notowań kurs Torpolu spadł najmocniej na całej warszawskiej giełdzie. Po spadku o 11,8 proc., przy prawie 19 mln zł obrotów wycena jednej akcji zatrzymała się na poziomie 18,7 zł. Kapitalizacja spółki z 490 mln zł spadła do 430 mln. Na tyle inwestorzy wycenili nowe podejście do rozporządzania zyskami państwowej już spółki.

Przypomnijmy, praktycznie całość zysku za 2022 rok (182,7 mln zł) zarząd Torpolu zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego spółki.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl