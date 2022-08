Z Kołobrzegu będzie bliżej do ekspresowej drogi S6

Nowy odcinek DK11, łączący węzeł S6 Kołobrzeg Wschód z wybudowanymi wcześniej odcinkami obwodnicy Kołobrzegu, ma zapewnić lepsze skomunikowanie miasta z drogą ekspresową S6. Umowę na jego budowę podpisano w poniedziałek.

"Inwestycja rozpocznie się od ronda Janiska (im. Jerzego Patana), które powstało w ramach budowy obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11, a zakończy na węźle Kołobrzeg Wschód na drodze ekspresowej S6. Trasa będzie się łączyła również z rondem, które powstało na wysokości ul. Janiska" - poinformował rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk.

Jak dodał, na przecięciu z ul. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu powstanie wiadukt w ciągu DK11. Będzie to dwujezdniowa droga klasy GP o długości 1,5 km.

"Na trasie przewidziano również budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 732 metrów, w tym na całym odcinku od ronda Janiska do zejścia nasypu do poziomu terenu za drogą do Budzistowa" - podano.

Przy podstawie nasypu i na skarpie ma pojawić się zieleń, a ekrany akustyczne będą obsadzone pnącą się roślinnością. Droga, jak zapowiedziano, ma zostać wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli m.in. bariery ochronne i ekrany przeciwolśnieniowe. Powstanie także droga rowerowa o długości ok. 850 m.

Inwestycja połączy węzeł Kołobrzeg Wschód na drodze ekspresowej S6 z oddanym do ruchu trzy lata temu fragmentem obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 i ze zrealizowanym wcześniej przez samorząd dojazdem do portu w Kołobrzegu.

"Budowa drogi wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Kołobrzegu i usprawni połączenie z portem. Nowa trasa pozwoli na zakończenie docelowego układu dróg krajowych w rejonie Kołobrzegu" - wskazano.

Drogę zbuduje firma PORR, wartość umowy to ok. 56,3 mln zł. Równocześnie GDDKiA podpisała umowę na nadzór nad inwestycją z firmą NBQ o wartości ok. 1,8 mln zł. Termin realizacji inwestycji to 14 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca) - termin zakończenia planowany jest na kwiecień 2024 r.

