Za 95 mln zł powstanie kolejny odcinek trasy N-S w Rudzie Śląskiej

Do maja 2023 roku ma być gotowy kolejny odcinek budowanej w Rudzie Śląskiej trasy N-S, łączącej dwie kluczowe drogi aglomeracji katowickiej: Drogową Trasę Średnicową i autostradę A4. We wtorek podpisano umowę na realizację tej wartej ok. 95 mln zł inwestycji.

Pierwotnie ostatni już odcinek rudzkiej trasy N-S miał być realizowany w całości, w ramach jednego kontraktu.

Ponieważ jednak wynikająca z przetargu wartość inwestycji o ponad 100 mln zł przekroczyła koszty wynikające z projektu i kosztorysu inwestorskiego, samorządowcy zdecydowali o podziale przedsięwzięcia na dwa etapy.

Wymagało to spełnienia wielu formalności, by zachować nawet 85-procentowe unijne dofinansowanie na budowę.

"To ważny moment, bo to najważniejsza inwestycja drogowa w naszym mieście. Choć trzeba przyznać, że trochę nerwów nas to kosztowało - najpierw nierozstrzygnięty przetarg w 2019 r., potem zmiany w podziale zadania na dwa etapy i przede wszystkim zgoda na ten podział, umożliwiająca utrzymanie dofinansowania unijnego" - mówiła we wtorek prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Wtorkowe podpisanie umowy z wykonawcą oznacza, że jeszcze w okresie wakacyjnym rozpoczną się prace przy budowie. Budowany odcinek ma przebiegać od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Powstanie m.in. nowy dwupoziomowy węzeł, tzw. turbinowe rondo i nowy fragment drogi o długości prawie 1 km, a także chodniki, ścieżki rowerowe, elementy systemu odwodnienia, wiadukty, mosty, przejścia podziemne i przepusty. Kolejny etap obejmie budowę trasy do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja.

Czytaj też: Będzie remont drogi Olsztyn-Łukta

Ostateczną cenę w postępowaniu przetargowym, które wyłoniło wykonawcę robót, uzyskano dzięki aukcji elektronicznej, w której ostateczna kwota była o ok. 15 mln zł niższa od pierwotnie złożonej oferty. Aukcja elektroniczna to dodatkowy etap postępowania, przewidziany przez Prawo zamówień publicznych.

"Takie rozwiązanie zostało zastosowane przez nas po raz pierwszy. W aukcji mogli wziąć udział wykonawcy, których oferty nie zostały odrzucone podczas analizy formalnej. Postępowanie zostało przeprowadzone na specjalnej platformie, umożliwiającej oferentom reagowanie w czasie rzeczywistym na aktualną ocenę ofert" - wyjaśnił wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.

Czytaj też: Rozpisano już trzy z czterech przetargów na projekt i budowę S10 Bydgoszcz - Toruń

Dotąd w Rudzie Śląskiej wybudowano trzy odcinki trasy N-S o łącznej długości ok. 3,4 km. Pierwszy, wybudowany za ponad 48 mln zł, oddano do użytku na początku 2013 r. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Kolejny odcinek, ul. 1 Maja do ul. Bukowej, powstał w sierpniu 2016 r. i kosztował ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S zakończono jesienią 2018 r. Wybudowany za blisko 54 mln zł odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie: ponad 36 mln zł na pierwszy etap i ok. 82 mln zł na drugi i trzeci. Docelowo władze Rudy Śląskiej chcą kontynuować budowę trasy N-S w kierunku północnym, czyli od Drogowej Trasy Średnicowej do granicy z Bytomiem. Kończą się prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia. Jego realizacja zależy od wielkości środków, jakimi samorząd będzie dysponował na inwestycje.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl