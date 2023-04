Za brak tego dokumentu przy sprzedaży i wynajmie mieszkania od dziś grozi grzywna

28 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Rozczarują się jednak ci, którzy spodziewali się rewolucyjnych zmian. Mówimy raczej o kosmetycznych poprawkach.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości określa potencjalną pulę energii potrzebnej do standardowego użytkowania określonego budynku lub lokalu.

Zmienia się sankcja związana z nieprzekazaniem takiego świadectwa nowemu właścicielowi nieruchomości czy najemcy przy podpisaniu umowy.

Przekazane świadectwo charakterystyki energetycznej musi dotyczyć wynajmowanego lokalu, a nie budynku, w którym lokal się znajduje.

Od 28 kwietnia 2023 roku w kwestii sprzedaży czy wynajmu nieruchomości wchodzą w życie (zgodnie z nowelizacją ustawy z 7 października 2022 roku - o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane) m.in. zmiany, dotyczące obowiązku przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej - oryginału przy sprzedaży nieruchomości czy kopii świadectwa - w związku z umową najmu.

Dla obowiązku posiadania i przekazania takiego świadectwa nie ma znaczenia data budowy nieruchomości.

Im klasa wyższa, tym zużycie energii mniejsze, a więc koszt eksploatacji niższy

Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości (zwane potocznie certyfikatem lub paszportem energetycznym) to wydany przez upoważnioną osobę dokument, który - na podstawie specjalistycznych obliczeń - określa potencjalną pulę energii potrzebnej do standardowego użytkowania określonego budynku lub lokalu.

Jak wyjaśnia Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, przy obliczeniach uwzględnia się przede wszystkim parametry konstrukcji nieruchomości i sposób jej izolacji, a następnie dokonuje się kalkulacji energii potrzebnej na ogrzewanie-chłodzenie i wentylację pomieszczeń, podgrzewanie wody oraz - w budynkach użyteczności publicznej - oświetlenie. Otrzymany wynik wyrażony w kWh/mkw./rok jest podstawą do kwalifikowania nieruchomości do odpowiedniej klasy (od A do G).

- Zasada jest prosta i znana już z urządzeń AGD: im klasa wyższa, tym zużycie energii mniejsze, a więc koszt eksploatacji niższy. Ponieważ certyfikaty są i pozostaną wymagane wyłącznie przy sprzedaży lub wynajmie mieszkań, budynków czy nieruchomości komercyjnych, a także w przypadku nowo wybudowanych obiektów, powinny stanowić silną motywację do oszczędzania energii poprzez modernizację termoizolacyjną istniejących budynków i energooszczędne budowanie nowych. Ma to oczywiście ogromne znaczenie w dobie galopujących cen energii czy też postępującego zanieczyszczenia środowiska - wyjaśnia Jarosław Jędrzyński.

Podkreślmy: nowelizacja nie zmienia zakresu certyfikacji.

- W ostatnich tygodniach wielokrotnie powielano w mediach klasycznego fake newsa, wwdług którego świadectwa miały już od 28 kwietnia br. obowiązywać wszystkie nieruchomości mieszkaniowe - niezależnie, czy z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż, czy na własny użytek. W efekcie Ministerstwo Rozwoju na swojej stronie internetowej, w zakładce dedykowanej świadectwom, czerwonym drukiem zakomunikowało, co następuje: „Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować” - tłumaczy Jarosław Jędrzyński.

Co tak naprawdę się zmienia w tym zakresie dla posiadaczy nieruchomości?

Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl, być może najważniejszą zmianą wprowadzaną do ustawy nowelizacją jest dopisanie w par. 41 (Przepisy karne) m.in. osoby sprzedającej lokum bez dopełnienia obowiązku przekazania świadectwa przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy , albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub wynajmującego z pominięciem przekazania kopii świadectwa przy zawarciu umowy najmu.

- Co bardzo istotne,: rejent nie będzie mógł odmówić wykonania czynności aktu notarialnego przeniesienia własności lokum bez dołączenia świadectwa. W ustawie wskazano, że notariusz odnotuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania nabywcy przedmiotowego dokumentu notariusz pouczy stronę obowiązaną do jego przekazania o grożącej karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku - mówi Jarosław Jędrzyński.

Zmienia się też sankcja związana z nieprzekazaniem takiego świadectwa nowemu właścicielowi nieruchomości czy najemcy przy podpisaniu umowy.

- To sankcja finansowa, czyli możliwa grzywna wynikająca z kodeksu wykroczeń w wysokości od 20 do 5 tys. zł. Trudno jednak wywnioskować z przepisów, kto i na jakim etapie procesu sprzedaży czy wynajmu miałby zgłaszać brak takiego świadectwa... - wyjaśnia Ksenia Banaczkowska, właścicielka Forto Nieruchomości.

I wskazuje, że nie ma także jasności w przepisach, od kogo właściciel mieszkania może domagać się takiego świadectwa.

Teoretycznie bowiem świadectwo energetyczne lub dokumentację techniczną powinien nam wydać właściciel lub zarządca budynku, ale nie ma przepisów regulujących, co w przypadku, gdy nam tego nie udostępni...

- Na rynku, w codziennym obrocie, w większości przypadków będzie się to sprowadzało do tego, że właściciel indywidualnie i na swój koszt będzie zlecał sporządzenie takiego świadectwa uprawnionej do tego osobie - tłumaczy Ksenia Banaczkowska.

Przekazane świadectwo charakterystyki energetycznej musi dotyczyć wynajmowanego lokalu

Podsumowując: przy umowach najmu zawieranych po 28 kwietnia 2023 r. mamy obowiązek przekazania najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku, która jest przedmiotem najmu.

- Zgodnie z nowym zapisem ustawowym ze wspomnianego obowiązku przekazania świadectwa nie można się zwolnić wskutek zrzeczenia się najemcy z przekazania takiego dokumentu, gdyż - świetle nowej ustawy - najemca nie może zrzec się tego prawa - wskazuje adw. Grzegorz Ulicz z Kancelarii Adwokackiej Gerus & Ulicz. - Przekazane świadectwo charakterystyki energetycznej musi dotyczyć wynajmowanego lokalu, a nie budynku, w którym lokal się znajduje.

Grzegorz Ulicz podkreśla, że w sytuacji, gdy przedmiotem najmu jest część pomieszczenia, przekazane świadectwo charakterystyki energetycznej - w jego ocenie - może dotyczyć lokalu, w jakim przedmiotowe pomieszczenie się znajduje.

- Wniosek taki wyprowadzić należy z faktu, iż świadectwa charakterystyki energetycznej sporządza się dla budynków lub ich części, zaś za część budynku - zgodnie z definicją zawartą w ustawie - rozumie się zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku - uważa Grzegorz Ulicz.

