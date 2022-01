Za deweloperami fatalny kwartał na rynku mieszkań

Deweloperzy notowani na giełdzie opublikowali dane dotyczące sprzedaży mieszkań w czwartym kwartale 2021 roku. W porównaniu do 2020 roku w ostatnim kwartale odnotowano spadek o 14 proc.

Giełdowi deweloperzy mieszkaniowi opublikowali dane sprzedaży mieszkań za 4Q'21 i jest to pierwszy kwartał od 10 lat gdy wolumeny w 4 kwartale były niższe niż w 3 kwartale i to aż o 13.8%. Przez ostatnie 10 lat sprzedaż mieszkań w 4 kwartale była średnio wyższa o 10% niż w Q3 pic.twitter.com/zdsx2PDKg8

Stopy procentowe jeszcze akceptowalne

Na rynku ochłodzenie, a ceny rosną

Wydaje się, że podniesienie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych w ostatnim kwartale mogło wpłynąć na nastroje konsumentów. W rozmowach z WNP.PL prezesi spółek byli jednak dalecy od stwierdzenia, że obecny poziom stóp procentowych może wpłynąć na sprzedaż.- W ostatnim czasie Rada Polityki Pieniężnej zaczęła podnosić stopy procentowe. Nie miało to jednak większego wpływu na sprzedaż, gdyż poziom stóp był niższy niż przed pandemią, kiedy wynosił 1,5 proc. Dopiero po ostatnim posiedzeniu RPP wskaźnik wzrósł do 1,75 proc., ale naszym zdaniem to wciąż bezpieczna dla branży wartość i dopiero po przekroczeniu 2 proc. mogą nastąpić bardziej istotne zmiany w popycie - mówi Angelika Kliś, członek zarządu Atal.Zobacz też: Deweloperzy wchodzą w rok z problemami. Co dalej z cenami mieszkań? Dobrej myśli był również Andrzej Oślizło, prezes Develii. – Jeśli chodzi o ogólne warunki ekonomiczne, przewiduję, że w 2022 roku popyt na nieruchomości utrzyma się na dobrym poziomie, ale z pewnością poziom i tempo zmian stóp procentowych w Polsce i na świecie będą miały na niego wpływ. Uważam, że Polacy będą nadal inwestować swoje oszczędności w lokale, aby ochronić ich wartość przed inflacyjną dewaluacją, gdyż realna, uwzględniająca inflację stopa zwrotu z lokat pozostaje głęboko ujemna – komentował Andrzej Oślizło, prezes Develii.Zmniejszenie popytu na nieruchomości mogłoby się wiązać ze spadkiem cen nieruchomości. Jednak deweloperzy na razie nie prognozują takiego scenariusza, wprost przeciwnie – obserwowany jest nadal wysoki popyt przy niskiej podaży, co przekłada się na wyższe ceny lokali.- Warto zaznaczyć, że obecna oferta w większości dużych miast kształtuje się na rekordowo niskich poziomach, które ostatnio mogliśmy obserwować w 2010 roku. Będzie to stanowiło spory bufor bezpieczeństwa dla wprowadzenia na rynek nowych inwestycji mimo spodziewanego w przyszłym roku niższego popytu - mówił Andrzej Oślizło w rozmowie z WNP.PL.Z kolei Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper, w komentarzu udzielonemu serwisowi Dompress.pl mówił o tym, że rynek będzie musiał zaakceptować jeszcze wyższe ceny nieruchomości. Jako przyczynę podaje dynamiczne rosnące stawki za surowce i energię, podwyżki wynagrodzeń czy wprowadzenie nowych przepisów zwiększających koszty ponoszone przez deweloperów - między innymi składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.- Ponadto, bardzo wysokie ceny działek oraz kurczący się zasób gruntów pod budownictwo wielorodzinne, a także przedłużające się procedury administracyjne powodują problemy po stronie podażowej, a przy wyższych stopach procentowych także wyższy koszt wytworzenia mieszkań. Inwestycje mieszkaniowe nie będą uruchamiane, jeśli planowany przychód ze sprzedaży mieszkań nie będzie przynajmniej o kilkanaście procent wyższy niż koszty ich wytworzenia, nie tylko dlatego, że taka działalność nie miałaby sensu, ale też dlatego, że żaden bank nie udzieli finansowania dla takiej inwestycji. Dlatego spodziewam się dalszego wzrostu cen mieszkań. Albo rynek zaakceptuje wyższe ceny, albo inwestycje nie będę uruchamiane i oferta jeszcze bardziej się skurczy - komentował Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.