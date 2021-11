Za miesięczne wynagrodzenie kupimy ok. 0,6 metra mieszkania

Rosnące ceny nieruchomości windują wzrost wartości zaciąganych kredytów mieszkaniowych. W porównaniu do stanu sprzed pandemii średnia kwota hipoteki zwiększyła się o ponad 12 proc. - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej.

Jak przekazało BIK, w okresie trzech kwartałów 2021 r. ponad połowa (56,2 proc.) wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych w tym okresie to kredyty na wysokie kwoty.

Kredyty powyżej 500 tys. zł stanowią 27 proc. łącznej akcji kredytowej i udział ten co miesiąc rośnie.

Pod koniec III kwartału 2021 r. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Warszawie można było kupić 0,6 m kw. mieszkania a w Gdańsku było to 0,7 m kw.

Wzrost kredytu o 38,6 tys. zł

Kredyt rosną bo mieszkania drożeją

Kupić 0,6 metra mieszkania!

Według RynkuPierwotnego.pl, pod koniec III kw. 2021 r. za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Warszawie można było kupić 0,6 m kw. mieszkania, w Gdańsku było to 0,7 m kw., we Wrocławiu 0,61 m kw., w Krakowie 0,64 m kw., w Poznaniu 0,76 m kw.



W konsekwencji spowodowało to konieczność zaciągania kredytów mieszkaniowych na coraz wyższe kwoty.



- Sprzyjało temu oprócz niskich stóp procentowych również wydłużanie okresu kredytowania do 30 a nawet powyżej 30 lat - dodano



Ceny mieszkań wystrzeliły bardziej niż przed pandemią, wzrost cen przekracza poziom 15-20 proc. w stosunku do 2019 r., a mimo to popyt na rynku osiąga rekordowe poziomy. Eksperci zwrócili uwagę, że znaczenia nabrały nieruchomości podmiejskie.



- Ceny mieszkań w dużych miastach, w wielu rejonach są tak wysokie, że osoby powiększające rodziny, szukające nowego lokum w celu zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkaniowych, migrują na przedmieścia i inwestują w ziemię i domy - wskazał cytowany w informacji BIK Mariusz Kurzac, dyrektor zarządzający Cenatorium.



Jak stwierdzono, na rynku pojawia się coraz więcej zagranicznych funduszy inwestycyjnych kupujących pakiety mieszkań na wynajem.



- Z jednej strony wydaje się, że mieszkania są już zbyt drogie i bańka musi w końcu pęknąć, jednak brak gruntów pod zabudowę, rosnące ceny wykonawstwa i materiałów budowlanych nie przemawiają za ich spadkiem - zaznaczono.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl