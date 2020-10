Zabrze: Zakończona hermetyzacja zakładu przetwarzania odpadów

Spółka FCC Polska zakończyła modernizację instalacji przetwarzania odpadów w Zabrzu. Warta ponad 15 mln zł inwestycja, obejmująca przede wszystkim hermetyzację instalacji, ma wyeliminować uciążliwości zapachowe w okolicy.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zabrzu mieści się w rejonie zabrzańskiej dzielnicy Zandka, kilkaset metrów od ścisłego centrum miasta. Zbudowana w poprzednich latach instalacja powodowała uciążliwości zapachowe, na które skarżyli się mieszkańcy. Działania na rzecz rozwiązania problemu wspierał od kilku lat miejscowy samorząd.

Na początku 2017 r. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik powołała zespół do współpracy przy realizacji projektu modernizacji zakładu segregacji i kompostowni odpadów przy ul. Cmentarnej. W efekcie nacisku lokalnej społeczności we wrześniu 2018 r. rozpoczęła się inwestycja hermetyzacji zakładu, finansowana przez Grupę FCC Environment CEE.

W czerwcu br. spółka poinformowała o otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie pierwszej części inwestycji hermetyzacji zakładu. Gotowe do uruchomienia były wówczas nowa hala operacyjna, tunele kompostownicze oraz wentylatorownia - wraz z systemem oczyszczania powietrza w biofiltrach. W środę spółka podała, że zakończyła drugą część inwestycji.

Według wcześniejszych informacji objęła ona wymianę otwieranych dachów tuneli Biodegma na stałe, żelbetowe, a następnie połączenie obu części instalacji w jedną całość. FCC Polska zastrzegała w czerwcu, że w celu uruchomienia całości inwestycji konieczne będzie ponowne przejście przez procedurę odbiorów oraz uzyskiwania tzw. pozwolenia zintegrowanego.

Cała inwestycja objęła budowę sześciu szczelnych, betonowych tuneli kompostowniczych, hali operacyjnej, ciągu między nowymi i istniejącymi tunelami kompostowniczymi oraz biofiltru do oczyszczania powietrza procesowego, a także modernizację istniejących tuneli kompostowniczych, w których prowadzony będzie proces dojrzewania tzw. stabilizatu, dotąd prowadzony na otwartym placu.

Jak wyjaśnił cytowany dyrektor ds. inwestycji i technologii w FCC Polska Krzysztof Tomczyński, kompostowanie odpadów biodegradowalnych, które wcześniej częściowo odbywało się na zewnątrz, jest teraz prowadzone w szczelnej, hermetycznej hali, a powietrze poprocesowe oczyszcza na bieżąco system złożony z trzech rodzajów filtrów.

"W pierwszej kolejności powietrze z hali oczyszczone zostaje w biofiltrze, następnie rozpoczyna się proces oczyszczania mechanicznego z cząstek stałych, np. pyłów, na końcu dodatkowo powietrze przepuszczane jest jeszcze przez filtr z węglem aktywnym. Po takiej procedurze powietrze jest całkowicie czyste, pozbawione zapachów i może trafić z powrotem do atmosfery" - zapewnił Tomczyński.

Według FCC Polska hermetyzacja zabrzańskiego zakładu, przeprowadzona kosztem 15 mln zł - w całości ze środków Grupy FCC Environment CE, to jeden z kilku elementów programu, którego celem jest m.in. podniesienie komfortu życia mieszkańców. Jest to też jedna z inwestycji mających dostosować zakład do najwyższych standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Niezależnie od hermetyzacji od października br. w zakładzie działa dodatkowy system likwidujący zapachy - tzw. mokra bariera izolacyjna. Jej instalacja była następstwem zmiany prawa w zakresie zbiórki odpadów. Do połowy br. osobno segregowane były odpady kuchenne i zielone. Teraz są one zbierane wspólnie, co powoduje ich mieszanie, a tym samym ryzyko większych uciążliwości zapachowych przy przetwarzaniu.

"Kurtyna izolacyjna jest bardzo zaawansowaną metodą neutralizacji zapachów. Rozwiązanie polega na zamgławianiu pod wysokim ciśnieniem roztworu wodnego z neutralizatorem zapachu. Może pracować cały rok, całą dobę i w każdych warunkach pogodowych" - zaznaczył Tomczyński dodając, że w zakładzie ukończono też niedawno nowy system zabezpieczeń przeciwpożarowych.