Zabrze zamówiło budowę nowego dworca autobusowego w centrum

Samorząd Zabrza zamówił we wtorek budowę nowego dworca autobusowego w centrum miasta, przy ul. Goethego. W miejsce placu z wiatami kosztem ok. 55 mln zł do wiosny 2023 r. ma powstać trzykondygnacyjny obiekt z halą peronową na parterze i parkingami samochodowymi na piętrach.

Miasto prowadziło przetarg na budowę - w ramach unijnego projektu - dwóch dworców autobusowych w miejscu dotychczasowych dworców: w centrum i dzielnicy Rokitnica w podziale na dwie części. W sierpniu br. magistrat wybrał najkorzystniejsze oferty: dla obiektu w centrum złożoną przez NDI, a dla mniejszego dworca w Rokitnicy - Budimeksu.

Zabrzański samorząd nazywa obie inwestycje "centrami przesiadkowymi". W opublikowanym pod koniec października ub. roku przetargu na ich realizację oferty otwarto w kwietniu br. Oba obiekty: większy w centrum, przy ul. Goethego i mniejszy, w Rokitnicy przy ul. Krakowskiej i Ofiar Katynia, chciało budować tych samych sześciu wykonawców.

W obu częściach przetargu najtańsze oferty złożył Budimex: odpowiednio za 52,3 mln zł i 19 mln zł brutto. Kolejne ceny zaproponowały spółki z grupy NDI: 54,7 mln zł i 19,2 mln zł. Budżet dla większego dworca miasto określiło na 81,9 mln zł brutto, a dla mniejszego na 26,3 mln zł - łącznie 108,2 mln zł brutto. We wtorek władze miasta podpisały umowę z kierownictwem NDI.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zabrzańskiego samorządu przy ul. Goethego przewidziano budowę obiektu o pow. ok. 10,4 tys. mkw. z peronami komunikacji autobusowej, parkingiem P&R oraz poczekalnią i punktami usługowymi. W Rokitnicy zaplanowano perony otwarte, niewielki parking zewnętrzny oraz obiekt o pow. 276 m kw. (poczekalnię i drobne usługi).

W obu miejscach dostępne mają być stacje ładowanie pojazdów elektrycznych, strefy Kiss&Ride oraz infrastruktura towarzysząca (biletomaty, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i tablice zajętości miejsc na parkingu P&R). Przewidziano przebudowę okolicznych dróg i sieci infrastruktury.

Dworzec autobusowy przy ul. Goethego nie zostanie połączony funkcjonalnie (kładką czy tunelem) z przylegającym do niego peronem zabrzańskiego dworca kolejowego. Pasażerowie będą nadal pokonywali ponad 200 metrów pieszo do istniejącego budynku dworca kolejowego i dostawali się na peron dotychczasowym przejściem pod torami znajdującym się w budynku dworca.

Przed budynkiem dworca kolejowego od stycznia 2022 r. ma natomiast działać tymczasowy dworzec dla autobusów komunikacji miejskiej, którego utworzenie i utrzymanie zamówiono na początku listopada br. kosztem ponad 4,4 mln zł w zabrzańskiej firmie Probud. Autobusy mają tam dojeżdżać od strony ul. Goethego. Dworzec tymczasowy ma działać do połowy maja 2023 r.

Miasto oszacowało obejmujący oba nowe obiekty unijny projekt na 119,5 mln zł. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 to 96,4 mln zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dworzec w centrum ma powstać do końca kwietnia 2023 r., a w Rokitnicy - do końca listopada 2022 r.

