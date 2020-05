Zaciąganie hamulca w infrastrukturze spowolni gospodarkę

Ciągłość realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest ważna nie tylko dla podmiotów w nie zaangażowanych, ale dla gospodarki całego kraju. To jeden z niewielu obszarów aktywności gospodarczej, który może sprawnie działać w czasie epidemii oraz w okresie powrotu gospodarki do równowagi rynkowej - podkreślił Krzysztof Niemiec, wiceprezes spółki Track Tec, w rozmowie z portalem WNP.PL.

Usprawnić przetargową machinę

Inne trudności, w szczególności odnoszące się do rozwiązań i instytucji spoza obszaru kolejowego, wymagają stosownych regulacji-zabezpieczeń, w tym ustawowych.- Praktyka pokazuje, że regulacje w drodze specustawy są szybko wprowadzane, rzecz w tym, aby zadbać o takie rozwiązania, które będą sprzyjać realizacji inwestycji, a nie ich hamowaniu. Ciągłość realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym kolejowych, jest bezsprzecznie ważna nie tylko dla zaangażowanych w te procesy - zaznaczył Niemiec.Te inwestycje są, zdaniem Niemca, ważne dla gospodarki kraju, ponieważ stanowią jeden z niewielu obszarów aktywności gospodarczej, który może sprawnie funkcjonować w czasie epidemii, a następnie w okresie powrotu gospodarki do równowagi rynkowej.Jak wyjaśnił wiceprezes, realizowane obecnie inwestycje mają tę cechę, iż potrzebne wyroby zostały najczęściej już zakupione, a dużą ich ilość dostarczono na place budów.- Stąd dla producentów wyrobów, ale też dla wykonawców robót, sprawą niezwykle istotną jest systematyczne ogłaszanie, przez PKP PLK, zaplanowanych wcześniej przetargów, a następnie ich rozstrzyganie i podpisywanie umów - podkreślił wiceprezes.Tu jednak pojawiają się trudności. Niektóre - jak wskazał Niemiec - mają charakter wewnętrzny i związane są z unieważnianiem przez inwestora przetargów z powodu zbyt wysokich cen ofert, przekraczających nieraz o kilkadziesiąt procent szacowane przez PKP PLK.Menedżer przypomniał, że ten problem nie jest nowy, ale wymaga obecnie szczególnej uwagi, m.in. ze względu na szacowanie ryzyka wykonania inwestycji w ciągu najbliższych 2-3 lat.- Z jednej strony branża kolejowa jest więc w dobrej sytuacji, mając zapewnione finansowanie inwestycji, wynikające z Krajowego Programu Kolejowego, a jego wielkość jest wskazaniem dla firm ( wykonawców robót, producentów wyrobów) dotyczącym skali robót i potrzebach wyrobów - przyznał wiceprezes Niemiec. - Jednak z drugiej strony, mamy stały proces przesuwania na rok następny niezrealizowanych - w wielkościach zaplanowanych - wydatków na inwestycje kolejowe w roku poprzednim.W opinii Krzysztofa Niemca nadeszła pora na zmianę dotychczasowej praktyki i pilne rozwiązanie problemu związanego z nowymi przetargami. Tak, aby unieważnienie przetargu było absolutnym wyjątkiem, a nie regułą.Wiceprezes zwrócił też uwagę, że w obszarze rozstrzygania przetargów ostatnio odczuwalne są też trudności zewnętrzne, z których najważniejsza to zawieszenie od 16 marca tego roku organizacji i rozpoznawania spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jego zdaniem trudno wyjaśnić, dlaczego to zawieszenie trwa już tak długo.- Przecież to kwestia organizacyjna, leżąca w kompetencjach Prezesa KIO. Stąd duża rola Ministerstwa Infrastruktury w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza branżę, a mających poważny wpływ na jej funkcjonowanie - podsumował.Więcej o projekcie EEC Defence - Razem bronimy gospodarki na stronie Europejskiego Kongresu Gospodarczego