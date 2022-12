Zadrzewia się największy projekt spółki biurowej Skanska

15 nowych drzew zostało zasadzonych pomiędzy budynkami Nowego Rynku, poznańskiej inwestycji spółki biurowej Skanska. To początek zazieleniania wewnętrznego placu, który po oddaniu do użytku budynku E zostanie udostępniony pracownikom kompleksu oraz wszystkim mieszkańcom Poznania.

Jak czytamy w komunikacie spółki, Nowy Rynek to największy projekt spółki biurowej Skanska, który docelowo będzie składał się z pięciu budynków o całkowitej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 100 tys. mkw. Wyróżnikiem projektu, wnoszącym wartość dodaną do tkanki miejskiej na tym obszarze jest centralny rynek w formie parku, łączący wszystkie budynki kompleksu. Znajdą się na nim drzewa oraz niska zieleń wraz z elementami małej architektury. Na placu pojawi się fontanna, a w jego rogach - pergole. Przy jednej z nich będą działały tężnie solankowe.

Skanska rozpoczęła właśnie nasadzenia zieleni na wewnętrznym rynku. Na początek stanęło na nim 15 sztuk dużych drzew - platanów klonolistnych oraz dębów błotnych. - Sadzimy je w okresie jesienno-zimowym, gdy drzewa zrzucą już liście i wejdą w stan spoczynku - mówi Konrad Ziejewski, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiosną w tym miejscu staną także mniejsze drzewa. Będą to między innymi graby i glediczje. Na rynku pojawią się również krzewy, pnącza i trawy.

- Nasze inwestycje zawsze realizujemy tak, aby wnieść wartość dodaną dla okolicznych mieszkańców. Dbamy również o to, by minimalizować wpływ na środowisko i posadzić możliwie jak najwięcej zieleni. Chcemy, by Nowy Rynek był integralną częścią miasta, dającą nie tylko miejsca do pracy, ale również strefę, w której wszyscy mieszkańcy Poznania mogą odpocząć i zrelaksować się. Stąd koncepcja wewnętrznego rynku, wypełnionego ciekawą, urozmaiconą zielenią - dodaje Konrad Ziejewski.

Rynek zostanie oddany do użytku razem z budynkiem E w drugim kwartale 2023 roku.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl