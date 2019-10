"Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi" czyli problematyczna remediacja w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie złożyła na policji doniesienie w sprawie ustalenia, kto przeszkadza w przeprowadzeniu remediacji, czyli w oczyszczeniu terenu ze szkodliwych substancji w popularnym kompleksie gatronomiczno-rozrywkowym Dolne Młyny w Krakowie. Korzysta z niego Fundacja Tytano, która uważa się za jego najemcę. Do przeprowadzenia remediacji RDOŚ wezwała spółkę Immobiliaria Camins Polska (ICP) - użytkownika wieczystego terenu i właściciela znajdujących się tam obiektów. Kilka tygodni temu wojewoda nałożył na nią grzywnę w celu przymuszenia do oczyszczenia terenu. ICP deklaruje gotowość do przeprowadzenia remediacji i wskazuje, że blokuje ją fundacja korzystająca z Dolnych Młynów.

- To władający (terenem w rozumieniu prawa, czyli spółka ICP – red.) zgłosił do nas informację, że najemca uniemożliwia podjęcie czynności związanych z usuwaniem zanieczyszczonego gruntu – zauważa Ada Słodkowska-Łabuzek. - Fakt ten zgłosiliśmy na policję, gdyż zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, kto przeszkadza w wykonaniu remediacji, ten podlega karze grzywny. Odpowiedzialność za tą sytuację ustalą stosowne służby, Regionalny Dyrektor nie ma do tego uprawnień - dodaje.RDOŚ przypomina w piśmie, że blokowanie remediacji to czyn zagrożony karą, rzeczniczka urzędu zwraca też uwagę, że w przypadku dalszego niewykonywania polecenia dotyczącego przeprowadzenia remediacji, wojewoda „może obciążać władającego (czyli spółkę ICP) kolejnymi grzywnami”.- Brak współpracy, niestosowanie się do przepisów lub właściwych decyzji może doprowadzić do rozstrzygnięć na drodze sądowej – podsumowuje Ada Słodkowska-Łabuzek.Profesor Zbigniew Karaczun z warszawskiej SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej, który od lat zajmuje się problematyką remediacji, ostrzega, że oczyszczenia terenu ze szkodliwych substancji ma charakter kategoryczny.- Nie można odstąpić od remediacji. Wydanie decyzji administracyjnej tworzy nową sytuację prawną wobec adresata tej normy, więc nie może on nie wykonać tej normy pod rygorem odpowiedzialności administracyjnej – wyjaśnia prof. Karaczun.Zdaniem Zbigniewa Karaczuna, przy wydawaniu decyzji RDOŚ kieruje się merytorycznymi przesłankami. – Wskazują one, że utrzymanie status quo, czyli nieprzeprowadzenie remediacji, a więc oczyszczenia gruntu, może powodować zagrożenie dla środowiska, zdrowia i życia ludzi – mówi profesor.Właściciel obiektów w krakowskim kompleksie ma na uiszczenie grzywny czas do końca listopada. ICP utrzymuje, że ostrzegała wcześniej o zagrożeniach wynikających z tego, że w glebie pod Dolnymi Młynami znajdują się szkodliwe substancje, m.in. metale ciężkie, i że nie można dokonywać samowolnych zmian sposobu korzystania z tamtejszych obiektów. W związku ze zmianą przeznaczenia terenu przez wynajmującą go fundację, zaostrzyły się dopuszczalne progi dla nowej funkcji i związane z tym normy bezpieczeństwa, stąd obecnie pilna konieczność przeprowadzenia remediacji.O występowaniu tzw. historycznych zanieczyszczeń gleby w wielu miejscach w Polsce informowała w sierpniowym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. W dokumencie pt. „Bomby ekologiczne wciąż trują” przeczytać m.in. można, że we wrześniu ub. r. było 398 wpisów w zakresie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w Polsce, obejmujących łącznie 3857,2198 ha.