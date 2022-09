Zakończenie całości inwestycji dot. przekopu Mierzei Wiślanej za rok

Ostateczny termin zakończenia całości inwestycji dot. przekopu Mierzei Wiślanej to jesień przyszłego roku - mówi wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Dodaje, że koszt inwestycji to ok. 1,9 mld zł.

Marek Gróbarczyk podkreśla, że pierwsze zadanie zostało wykonane w 100-proc. i otwarcie Kanału Żeglugowego nastąpi 17 września 2022 r.

Prace w drugim etapie etapie są zaawansowane w 67 proc. a p race w trzecim etapie są zaawansowane w 29 proc.

Przekop umożliwi wpływanie jednostek do 100 m długości i o zanurzeniu 4,5 m oraz szerokości 20 m i zestawy barek do 180 m.

Wiceminister Marek Gróbarczyk mówiąc o zaawansowaniu prac wskazał, że pierwsze zadanie zostało wykonane w 100-proc. i otwarcie Kanału Żeglugowego nastąpi 17 września br.

- I etap objął prace związane z budową portu osłonowego na Zatoce Gdańskiej, budową nabrzeża południowego i połączeniowego, budowę Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, wykonanie śluzy, budowę kapitanatu Nowy Świat, wykonanie Mostu Południowego i Północnego a także wykonanie sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym - mówił wiceminister odpowiadając w Sejmie na pytania posłów.

Jednostki do 100 m długości i o zanurzeniu 4,5 m oraz szerokości 20 metrów

Wyjaśnił, że prace w II etapie - obejmującym pogłębienie i obudowę rzeki Elbląg, budowę nowego ponad 100 metrowego mostu obrotowego w Nowakowie - są zaawansowane w 67 proc., a prace w trzecim etapie - obejmujące roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym - są zaawansowane w 29 proc.

- Wszystkie prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem i ostateczny termin zakończenia całości inwestycji nastąpi jesienią przyszłego roku - podkreślił wiceminister Gróbarczyk.

Wskazał, że przekop umożliwi wpływanie jednostek do 100 m długości i o zanurzeniu 4,5 m oraz szerokości 20 m i zestawy barek do 180 m.

Jak zaznaczył, "port jest w pełni przygotowany do przyjmowania jednostek oceanicznych operujących na Morzu Północnym, Bałtyku i w ruchu międzykontynentalnym". Port będzie obsługiwał operatorów w zakresie tzw. drobnicy.

Nie ma żadnych planów związanych z nacjonalizacją elbląskiego portu

Dodał, że prowadzone są intensywne prace z Zarządem Portu Morskiego Elbląg.

- W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie, na którym ustaliliśmy zakres działań zmierzających do modernizacji portu w Elblągu. Przygotowaliśmy na ten cel w pierwszym etapie 100 mln zł. Będzie on wymagał podjęcia zgód właścicielskich jak i wykonania wszelkich prac związanych z wyceną spółki i strategią - mówił.

Wyjaśnił, że "nie ma planów związanych z nacjonalizacją elbląskiego portu", a ustalenia i inwestycje w port mają się odbywać na zasadzie kompromisu przy zgodzie miasta, operatorów i Skarbu Państwa.

Jego zdaniem inwestycja będzie oddziaływać na wszystkie porty Zalewu Wiślanego a już teraz trwają prace w portach Fromborku czy Nowej Pasłęce.

- W pierwszej kolejności będzie to niezwykła atrakcja dla jachtów. Będą tam mogły płynąć jachty pełnomorskie, stanowiąc element rozwojowy. Szacujemy 400 mln zł przychodu do jednostek samorządu terytorialnego w ramach podatków i ceł w tym zakresie - poinformował wiceminister Gróbarczyk.

Wskazał, że nowa droga wodna oznacza suwerenność i zerwanie z uzależnieniem od Rosji; jest także ważna pod względem bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego regionu.

- W dobie, kiedy większość towarów przede wszystkim związanych z bezpieczeństwem energetycznym jest importowana i eksportowana przez polskie porty, czynimy jak najwięcej starań w pozyskaniu nowych zdolności przeładunkowych. Takim miejscem dla nas jest ewidentnie Elbląg, niezwykle istotny jako port feederowy, świetnie skomunikowany, będący ciągiem trasy Via Carpatia, jak również znajdujący się w niedalekiej odległości od portów trójmiejskich, przede wszystkim Gdańska - dodał.

Trwają prace związane z uzgodnieniem wspólnych inwestycji z zarządem Miasta

Jak wskazał, trwają prace związane z uzgodnieniem wspólnych inwestycji z Zarządem Miasta, w ramach których mają być stworzone nowe powierzchnie przeładunkowe, przede wszystkim składowania węgla. Przypomniał, że w ub.r. przeładunki w porcie elbląskim wyniosły 2 mln ton. Wynikało to z transportu materiałów na budowę kanału żeglugowego.

W czwartek dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski mówił w Radiu Olsztyn, że najtrudniejszym elementem w budowie kanału żeglugowego były prace wykonywane na połączeniu lądu z morzem. Chodzi o port osłonowy od strony Zatoki Gdańskiej, gdzie są dwa falochrony: wschodni o długości ponad 1 tys. m i zachodni o długości 540 m.

- To są skomplikowane budowle hydrotechniczne, wymagające wykonania ścianki szczelnej, a następnie obudowy poprzez kamień hydrotechniczny narzutowy, którego użyto 540 tys. ton - powiedział.

Polski debiut technologii wykończenia falochronów przez x-bloki plus

Podkreślił, że po raz pierwszy w Polsce zastosowano technologię wykończenia falochronów przez x-bloki plus.

- Każdy x-blok plus ma swój numer i jest posadowiony w tym miejscu, w którym być powinien. Sporządzona jest mapa tych elementów - wyjaśnił.

Dodał, że urobek pochodzący z wykopywania kanału trafia na sztuczną wyspę o powierzchni 180 ha na Zalewie Wiślanym.

W sobotę, 17 września, otwarta zostanie nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dzień później kanał będzie ogólnodostępny dla jednostek pływających.

Całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to prawie 23 kilometry w tym samo przejście przez Zalew Wiślany wynosi nieco ponad 10 kilometrów, na rzece Elbląg - także ponad 10 kilometrów, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 m głębokości.

