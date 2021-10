Zakończenie modernizacji linii kolejowej Poznań-Szczecin opóźni się o pół roku – przyznał prezes PKP PLK Ireneusz Merchel. Poinformował, że spółka chce wnioskować o dofinansowanie dostosowania towarowej obwodnicy Poznania do ruchu aglomeracyjnego.

400 metrów peronu

Dodał, że prace na magistrali mają według planów zakończyć się do końca 2022 r., "żebyśmy w roku 2023 mogli dokonać certyfikacji i odbioru".Prezes PKP PLK w środę brał udział w konferencji poświęconej postępowi prac przy rozbudowie przejścia podziemnego pod stacją Poznań Główny i dobudowaniu na niej nowego peronu. Według zapewnień PKP PLK, ta inwestycja jest zrealizowana w ponad 80 proc.Mierzący ponad 400 m długości peron powstaje pomiędzy budynkiem przydworcowej galerii handlowej a peronem 3a. Natomiast w mierzącym ponad 200 m tunelu, który prowadzi od nowego peronu, układane są granitowe płyty i montowane jest oświetlenie. Dzięki rozbudowie pasażerowie będą mogli przejść pod stacją od Dworca Zachodniego do ul. Składowej, czyli w pobliże dworca autobusowego.Dostęp do nowego peronu i rozbudowanego przejścia podziemnego zapewni pięć wind. Z nowego peronu do budynku dworca prowadzić też będą schody ruchome z wyjściem w pobliżu kas biletowych. Budowa schodów ma zacząć się w tym roku.Budowa nowego peronu i rozbudowa przejścia podziemnego jest prowadzona w ramach wartego ok. 108 mln zł projektu finansowanego ze środków budżetowych. Tunel ma zostać otwarty dla podróżnych w marcu przyszłego roku.