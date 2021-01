Zakończenie rozbudowy kolei do portu w Gdańsku coraz bliżej

Na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa transport ładunków do portu zaczęła nadzorować nowa nastawnia, a pociągi kursują po dziesięciu nowych torach - poinformował w piątek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe . Uruchomienie nowej nastawni to kolejny etap inwestycji polegającej na rozbudowie do końca 2021 r. infrastruktury kolejowej do portu w Gdańsku.

"Nowa nastawnia na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa przejęła prowadzenie ruchu pociągów do portu. Dyżurni ruchu korzystają z nowoczesnych systemów komputerowych. Na bieżąco nadzorowane oraz monitorowane jest bezpieczeństwo. Składy kursują już po dziesięciu nowych torach wyposażonych w nową siecią trakcyjną" - podał Zieliński.



Postępuje też budowa 100-metrowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu, który zastąpi przejazd w poziomie toru pomiędzy stacjami Gdańsk Port Północny i Gdańsk Kanał Kaszubski.

Celem inwestycji, prowadzonej przez PKP PLK, jest zapewnienie szybszego przewozu większej ilości towarów do portu. Pociągi z ładunkami będą dłuższe, nawet 740-metrowe i cięższe, o obciążeniu 221 kN na oś. Dzięki nowym urządzeniom systemu sterowania ruchem kolejowym przewóz towarów będzie też sprawniejszy i bezpieczniejszy.

Wartość prac w Gdańsku to ponad 1,1 mld zł netto. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne z instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) "Łącząc Europę". Zakończenie wszystkich robót zaplanowane jest do końca 2021 r.