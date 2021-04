Zakończyła się budowa mostu kolejowego nad w Krakowie

Zakończyła się budowa mostu kolejowego nad rzeką Serafą, położonego obok nowobudowanego przystanku kolejowego Kraków Złocień. Inwestycja została zrealizowana w ramach większego projektu zakładającego modernizację linii Kraków Główny – Podłęże.

Jak poinformował Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, dzięki nowej przeprawie, poza zwiększeniem możliwości kolei, sprawniejsza będzie komunikacja drogowa.

Pod mostem, dzięki korekcie koryta rzeki, zbudowano ulicę i chodnik. "Dla mieszkańców oznacza to bezkolizyjny przejazd oraz przejście pod torami. Po wykonaniu prac drogowych przez samorząd będzie nowe, dodatkowe połączenie drogowe, które ułatwi komunikację na osiedlu Złocień. Wybudowany przez kolej układ drogowy obok przystanku już pozwala na korzystanie z odcinka nowej ulicy i chodnika. Teren został oświetlony" - wskazał przedstawiciel PLK.

Maciej Michałowski, dyrektor biura ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka ocenił, że nowy przystanek Kraków Złocień istotnie poprawi dostęp do kolei w tym obszarze miasta.

"Modernizacja linii kolejowej między Krakowem a Rudzicami to korzystne zmiany i zwiększenie atrakcyjności kolei w podróżach aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych. Kolej staje się bezpieczniejsza i dostępniejsza" - ocenił przedstawiciel MI.

Dzięki inwestycji zapewniony będzie sprawny przejazd pociągów odcinkiem międzynarodowej trasy E30 łączącej m.in. Przemyśl - Kraków - Wrocław - Zgorzelec. Linia ma także znaczenie lokalne i międzyregionalne. Pociągi będą mogły jechać do 160 km/h na odcinku do Krakowa Płaszowa, a przez centrum miasta - od Krakowa Płaszowa do Krakowa Głównego - 100 km/h. Dodatkowe tory na odcinku od stacji Kraków Bieżanów do stacji Kraków Główny zapewnią szybszy przejazd przez miasto pociągów dalekobieżnych i dobre połączenia aglomeracyjne.

Na przystanku Kraków Złocień szykowane są dwa perony. Będą się tam zatrzymywały składy jadące w kierunku Brzeska, Bochni i Tarnowa. Przejazd do centrum Krakowa zajmie kilkanaście minut.

Modernizacja linii średnicowej E30 Kraków Główny Towarowy - Rudzice biegnącej przez centrum miasta trwa od 2017 roku. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę". Jej wartość przekracza 1 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro. Zakończenie całości prac planowane jest w tym roku.

