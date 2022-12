Zakończyła się modernizacja dachu katowickiego Spodka

4,3 mln zł kosztowała zakończona właśnie wymiana pokrycia dachu hali widowiskowo-sportowej Spodek. Istniejącą od 51 lat ikonę Katowic, a zarazem jeden z najlepiej rozpoznawalnych obiektów architektonicznych w Polsce, wkrótce czeka jeszcze modernizacja układu zasilania.

Spodek, który może pomieścić ok. 11 tys. osób, to ikona Katowic i jeden z najlepiej rozpoznawalnych obiektów architektonicznych w Polsce.

Jest halą uniwersalną, w której organizowane są koncerty, zjazdy, wystawy i targi, a także imprezy sportowe.

Od kilku lat obok Spodka działa Międzynarodowe Centrum Kongresowe, połączone funkcjonalnie z halą.

Łączna wartość obu tych inwestycji to ponad 7,5 mln zł - podał we wtorek katowicki magistrat.

Prezydent Katowic Marcin Krupa przypomniał, że Spodek gości nie tylko gwiazdy polskiej i światowej muzyki, odbywają się w nim również wielkie imprezy sportowe, jak tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn czy nadchodzące wielkimi krokami Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej.

Szczyt klimatyczny ONZ, mistrzostwa świata i Europy w różnych dyscyplinach

- To m.in. w Spodku gościliśmy kongresy o globalnym zasięgu, takie jak szczyt klimatyczny ONZ w 2018 r. czy tegoroczne Światowe Forum Miejskie. Od 2013 r. oczy widzów z różnych zakątków świata kierują się na rozgrywane tu finały Intel Extreme Masters (IEM), jednej z największych imprez e-sportowych - powiedział prezydent.

- Cieszę się, że zarówno Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej, jak i IEM odbędą się już w odnowionym Spodku - dodał Krupa.

W grudniu 2022 r., już po raz kolejny, w Spodku odbyły się także mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych.

Dzięki gruntownej modernizacja dachu, Spodek został zabezpieczony na kolejne lata. W ramach prac w pierwszej kolejności wymieniono zużyte elementy, takie jak wyłaz dachowy, elementy uszczelniające okna świetlika centralnego oraz zabezpieczono istniejące łączniki.

Następnie dach został pokryty membraną hydroizolacyjną EPDM. Kolejnym krokiem było uszczelnienie oraz pokrycie wszelkiego rodzaju wpustów, progów, obróbek blacharskich czy kierownic spływu wody.

Trudna charakterystyka budynku, szeroki zakres prac

- Zakres prowadzonych prac był bardzo szeroki, ale tego też wymagała charakterystyka budynku. Mówimy o wielkim dachu, zabezpieczającym halę, w której mieści się niemal trzydzieści sektorów i może przebywać jedenaście tysięcy ludzi. Dzięki tej modernizacji obiekt będzie odporny na intensywne ulewy czy opady śniegu, a Spodek będzie mógł służyć nam wszystkim przez kolejnych kilkadziesiąt lat - powiedział zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych spółce Katowickie Inwestycje Jarosław Łuczyński.

Katowiccy urzędnicy zaznaczają, że wymiana porycia dachu nie zamyka listy prac modernizacyjnych w Spodku. W połowie grudnia została podpisana umowa na modernizację układu zasilającego halę w energię elektryczną. Wybrany wykonawca rozpocznie prace od wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego aktualnego układu zasilania, aby następnie opracować projekt jego wymiany oraz rozbudowy i wdrożyć planowane modyfikacje. Dzięki tej inwestycji układ zasilania zostanie zabezpieczony przed potencjalnymi awariami, związanymi z zanikiem napięcia w obiekcie.

Kolejne prace już zaplanowane. Na początek modernizacja zasilania

- W ramach prowadzonych prac zostanie zmodernizowana rozdzielnica średniego napięcia, a także rozbudowana istniejąca dwusekcyjna rozdzielnica niskiego napięcia. Inwestycja obejmuje też wyprowadzenie obwodów elektrycznych wraz z gniazdami służącymi do podpięcia agregatu prądotwórczego. Przeprowadzenie tej modernizacji pozwoli na zasilanie Spodka z trzech niezależnych źródeł energii elektrycznej - zaznaczył Łuczyński.

Modernizacja dachu i wymiana układu zasilającego to kolejne duże inwestycje w Spodku. W 2011 roku budynek zyskał nową elewację. W ramach prac wymieniono łuski azbestowo-cementowe, które zastąpiło ok. 30 tys. nowych, aluminiowych elementów.

W ostatnich czterech latach kosztem blisko 6 mln zł zmodernizowano wszystkie toalety oraz strefy szatni dla zawodników, co kosztowało 760 tys. zł. Remont przeszła też zapadnia w obrębie płyty głównej Spodka i podesty techniczne, naprawiono też powłoki ognioochronne oraz instalację odgromową, a system monitoringu uzupełniono o kolejne kamery. Wartość tych inwestycji to ok. 2 mln zł.

