Zakończyła się rozbudowa dk28 z Przemyśla do przejścia w Medyce

Zakończyła się rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku od Przemyśla do przejścia granicznego w Medyce. Inwestycja, która objęła w sumie 7 km trasy, kosztowała niemal 99,5 mln zł.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Jak powiedział PAP Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawcą inwestycji była firma Eurovia.

"Prace zostały już zakończone. W ramach zadania rozbudowany został 7-kilometrowy odcinek dk28, droga została poszerzona do dwóch pasów w każdym kierunku. Powstały też m.in. dodatkowe pasy jezdni dla pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy z Ukrainą. Wzmocniona została również nawierzchnia oraz rozbudowane zostały skrzyżowania o dodatkowe pasy tzw. lewo- i prawoskręty" - wymienił Wysocki.

Nowy fragment drogi znacznie ułatwia dojazd do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce

Powstały także nowe zatoki autobusowe oraz miejsca do ważenie pojazdów i ich kontroli. Wybudowano również chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Zadowolenia z rozbudowy tego odcinka dk 28 prowadzącego do przejścia granicznego nie kryje wójt gminy Medyka Marek Iwasieczko. "Jest zdecydowanie lepiej, ludzie są zadowoleni. Nawet jeśli pojawią się kolejki tirów przed przejściem, to nie blokują one drogi, tylko stoją na wybudowanych dodatkowych pasach ruchu" - dodał.

Podróż z Medyki do Przemyśla zajmuje 10 minut. Przed remontem było to o wiele dłużej

Wójt zaznaczył, że obecnie podróż z Medyki do Przemyśla zajmuje 10 minut. Przed remontem było to o wiele dłużej.

Iwasieczko podkreślił, że w czasie remontu uwzględniony został jego wniosek, aby z drogi krajowej zorganizować wjazd do mieszczącego się tuż przy przejściu granicznym dużego dyskontu, tak aby samochody dostawcze przywożące towar do tego sklepu nie musiały przejeżdżać przez Medykę. "Wreszcie doczekaliśmy się załatwienia tego tematu, to znacznie zwiększyło bezpieczeństwo w naszej miejscowości, tiry z towarami nie muszą już jeździć przez nasze wąskie drogi" - powiedział.

Wójt Medyki zwrócił też uwagę, że dzięki remontowi uporządkowany został teren w pobliżu samego przejścia. "Znacznie się poprawiła estetyka tego miejsca" - dodał Iwasieczko.

Przejście graniczne z Ukrainą w Medyce to jedno z największych przejść w kraju. Funkcjonuje tutaj jedyne w UE piesze przejście graniczne.

Droga krajowa nr 28 przebiega przez województwo małopolskie i podkarpackie. Prowadzi z miejscowości Zator do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl