Zanosiło się na dobry rok dla budowlanki. Koronawirus zmienia wszystko

Polskie firmy budowlane, po dwóch latach dynamicznie rosnących kosztów w branży, z umiarkowanym optymizmem weszły w 2020 r. Pandemia koronawirusa uderza jednak we wszystkie sektory gospodarki i jej skutki nie ominą również budownictwa.

Gdy budowa opustoszeje

- Potrzebne jest też racjonalne podejście do realizacji zobowiązań umownych w czasie pandemii. Chodzi o odejście od konieczności przedkładania dokumentów papierowych, np. akceptację gwarancji zabezpieczających umowy podpisanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, które jeszcze niektórzy wciąż kwestionują - wyjaśnił Tokarski.Trzeba też brać pod uwagę, że skutki pandemii oraz wprowadzone przez władze obostrzenia, mogą powodować konieczność opuszczenia placów budów przez firmy wykonawcze.Sytuacja taka rodzi konkretne konsekwencje od strony ubezpieczeniowej, o czym przypomniał Patryk Wełnicki, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych oraz lider praktyki technicznej firmy EIB.- Praktycznie wszystkie ogólne warunki ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku wstrzymania prac - wyjaśnił Wełnicki dla WNP.PL.- Specjalne pokrycie dla tego typu sytuacji zapewnia tzw. klauzula standstill cover. Jest ona konieczna, aby mienie oraz wykonane prace nie pozostały bez jakiejkolwiek ochrony. A pamiętajmy, że przez cały czas pozostają one na ryzyku wykonawcy - podkreślił.Dodał, że zakłócenia w okresie realizacji kontraktu mogą się również wiązać z wydłużeniem okresu wykonywania prób i testów w stosunku do pierwotnego harmonogramu.- Pamiętajmy, że polisa CAR/EAR daje wykonawcy ochronę w tym obszarze, ale tylko przez określony czas. Klauzula 100 OWU działa standardowo przez maksymalnie cztery tygodnie. Należy więc odpowiednio wcześniej poinformować ubezpieczyciela o wydłużeniu tego procesu i uzyskać potwierdzenie ochrony - wskazał Wełnicki.- Niektóre polisy zawierają klauzulę 005, która ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody spowodowane lub powiększone przez niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramie. Taką sytuację również nietrudno sobie wyobrazić w omawianym kontekście i także ona wymaga od wykonawcy lub jego brokera podjęcia rozmów z ubezpieczycielem - stwierdził.Wełnicki zwrócił uwagę również na sam okres realizacji całości prac.- Nawet w normalnych warunkach trudno o inwestycję, która zakończyłaby się o czasie, zatem przedłużanie okresu ubezpieczenia to chleb powszedni dla wykonawcy i jego brokera. W umowach ubezpieczenia często znajdują się specjalne regulacje określające zasady takich przedłużeń - powiedział Wełnicki.- Należy jednak pamiętać, że gwarantują one niezmienność warunków ochrony zwykle przez kilkadziesiąt dni wynikających z wydłużenia prac. Tę okoliczność również należy uwzględnić w obecnej sytuacji - podsumował.