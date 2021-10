Zaopatrzenie i ceny drewna. Czy Lasy Państwowe nie dbają o polskie firmy?

W ostatni piątek odbył się protest branży drzewnej w związku z rosnącym eksportem tego surowca i niejawnymi zasadami sprzedaży. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego przekazała petycję do premiera Mateusza Morawieckiego, w której postulują zmiany zasad sprzedaży.

Niejawna sprzedaż drewna

Zdaniem Lasów Państwowych obecna polityka i zasady sprzedaży uchroniły firmy przed gwałtownym wzrostem cen, jaki obserowaliśmy w krajach zachodnich.- Przykładem skuteczności tego systemu jest sytuacja z 2021 r. Mimo że ceny drewna na rynkach światowych wzrosły prawie 300 proc., średnia cena drewna sprzedanego w LP powiększyła się zaledwie o kilka procent - mówił Michał Gzowski z Lasów Państwowych.Takie informacje pojawiają się również w interpelacjach poselskich, o czym więcej pisaliśmy w artykule: Ceny drewna biją rekordy. Padają oskarżenia o sabotaż gospodarczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacowało, że wzrost cen można liczyć na poziomie 3 proc. Skąd ta różnica zdań?- Lasy Państwowe posługują się danymi za 28 kwietnia 2021 roku, zapominając zupełnie o tym, co się działo na aukcjach na drugie półrocze w maju, kiedy wyraźnie wzrosły ceny – w maju, czerwcu, lipcu – i jaki mamy poziom cen na aukcjach dzisiaj. To nie jest 3 procent – w maju ceny wzrosły o 250 proc. lub 300 proc. w skrajnych przypadkach. Oczywiście, Lasy Państwowe mogą powiedzieć, że to nasza wina, że to my dajemy takie ceny... I jest tak dlatego, że jeśli chcemy mieć towar do produkcji, to musimy walczyć z pośrednikami, z firmami zachodnimi, które wykupują polski surowiec – tłumaczy Rafał Szefler z PIGPD.Problemem zdaniem Szeflera są również niejasne zasady sprzedaży drewna.- Przede wszystkim zasady sprzedaży drewna muszą być jawne, dzisiaj są utajnione – my nie wiemy, ile drewna dostaniemy, przystępując do aukcji. Nie wiemy, czy cena, jaką dajemy, jest ceną wysoką czy niską. Zasady sprzedaży są utajnione do samego końca. Gramy w totolotka – opisuje Rafał Szefler.Czy zasady sprzedaży były zawsze niejawne?- W tym roku wymyślono w gabinetach Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, że utajnią zasady. Pozbędą się chociażby takiego bezpiecznika, że przedsiębiorca składający ofertę, mógł przenieść swą ofertę do innego nadleśnictwa, gdzie było więcej drewna i mogło być taniej. A tak - gramy w ciemno. Chcemy jawnych, uczciwych zasad sprzedaży drewna, chcemy zakazu eksportu drewna – mówił Rafał Szefler w rozmowie z WNP.PL.Rozbieżności się mnożą. Do puli można dołączyć informacje na temat liczby eksportowanego surowca. W odpowiedzi na interpelację poselską, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podało, że średniorocznie w latach 2016-2020 wywóz tych towarów wzrastał o 6,8 proc. Przyspieszenie nastąpiło w bieżącym roku – mimo braku dokładnych danych szacuje się, że eksport zwiększył się po 7 miesiącach o 25 proc. i osiągnął wartość blisko 1,5 mld euro.- Eksport utrzymuje się na poziomie 4 mln m sześc. drewna - to jest 10 proc. całego pozyskania, ale z Polski nie wyjeżdża tylko drewno tzw. małowymiarowe, czyli papierówka, ale również średnio- i wielkowymiarowe, czyli to najbardziej cenne. Tego drewna jest na aukcjach dostępnych około 15 mln m sześc., więc kiedy weźmiemy pod uwagę te 4 mln, to nie możemy mówić o 10-procentowym eksporcie drewna - podsumował Rafał Szefler.