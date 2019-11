Zapadła decyzja środowiskowa dla obwodnicy Opatowa

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał w wydanej decyzji środowiskowej wariant przebiegu 15-kilometrowej obwodnicy Opatowa (Świętokrzyskie), w ciągu drogi krajowej nr 9 i drogi ekspresowej S74 - poinformowała 29 listopada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Jak podano w komunikacie Dyrekcji główny specjalista ds. komunikacji kieleckiego oddziału GDDKiA Małgorzata Pawelec-Buras, dla obwodnicy Opatowa opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz raport oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach którego zanalizowane trzy warianty przebiegu drogi, z podwariantem opracowanym na etapie konsultacji społecznych.



- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał w wydanej decyzji na wariant 1A BiS 2, dla którego zostanie opracowana koncepcja programowa. Koniec opracowania jest planowany w przyszłym roku - podała cytowana w komunikacie Pawelec-Buras.

Inwestycja będzie polegała na budowie - w przeważającej części po nowym śladzie - odcinka dk nr 9 o długości około 5,2 km i odcinka drogi S74, o długości około 9,7 km. Obwodnica będzie przebiegała po południowo-zachodniej stronie Opatowa, a jej uzupełnieniem będzie projektowany odrębnie, trzykilometrowy łącznik w ciągu drogi krajowej nr 74, poprowadzony na północ od miasta.

W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe: węzeł Opatów na skrzyżowaniu istniejącej dk nr 9 z przyszłym przebiegiem trasy i planowanym tzw. łącznikiem północnym do dk nr 74 oraz węzeł Marcinkowice - na skrzyżowaniu planowanej drogi S74 z projektowaną dk nr 9 (zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa).

Początek nowego przebiegu dk nr 9 w ramach obwodnicy znajduje się na wysokości Zochcina, a koniec w Marcinkowicach. Odcinek S74 w ramach obwodnicy Opatowa zaczyna się w Jacentowie, a kończy w miejscowości Okalina Kolonia. Nowa droga będzie przebiegać przez gminy: Opatów, Lipnik i Sadowie.

Obwodnica Opatowa została uwzględniona w zaktualizowanej w lipcu 2017 r. liście inwestycji w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Opatów, liczące ok. 7 tys. mieszkańców, to miasto powiatowe we wschodniej części województwa świętokrzyskiego. W centrum miasta krzyżują się ruchliwe trasy: dk nr 9 Radom-Rzeszów i dk nr 74 na odcinku z Kielc na Lubelszczyznę (na półkilometrowym odcinku trasy te tworzą jedną ulicę)