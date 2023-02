Zasługi w pomocy dla Ukrainy nie zapewnią nam udziału w odbudowie

- Mamy zasługi w pomaganiu, ale kiedy przyjdzie czas odbudowy i wielki biznes, prowadzony według europejskich procedur, to to się nie będzie liczyć – zaznaczali uczestnicy sesji „Ukraina – wojna i przyszłość” w ramach EEC Trends. Do odbudowy Ukrainy trzeba się już przygotowywać.

Sama wdzięczność za pomoc nie wystarczy w procesie odbudowy, który będzie sformalizowany. Kiedy przyjdą unijne pieniądze, to wraz z nimi przyjdą także określone, przejrzyste warunki przetargowe, wśród których może być np. pierwszeństwo dla ukraińskich firm i konsorcjów. Dlatego już dziś trzeba budować partnerstwa z ukraińskimi firmami – powiedział Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Dariusz Blocher, członek rady nadzorczej spółki Budimex zauważył, że jeżeli Polska będzie chciała odegrać w odbudowie Ukrainy jakąś rolę, to trzeba tworzyć budżety, ludzi i zespoły, które będą w tym obszarze koordynować przygotowania. - Stwórzmy budżet, zacznijmy robić realne projekty odbudowy. Może warto stworzyć urząd czy nawet ministerstwo ds. odbudowy Ukrainy – powiedział Dariusz Blocher.

Zaznaczył, że trzeba też zainwestować w infrastrukturę, bo dziś mamy tylko kilka niewydolnych przejść granicznych, szczególnie w kwestii przewozów kolejowych. Zdaniem Dariusza Blochera obecnie rozmowy w tej sprawie z rządem są na razie bardzo rozdrobnione. - Potrzebujemy silnego partnera, który to będzie koordynował – podkreślił Dariusz Blocher.

Potrzebę systemowego podejścia podkreślał także Piotr Kamiński, skarbnik, wiceprezes zarządu ds. finansowych organizacji Pracodawcy RP, wiceprezes Wieltonu. - Jeżeli nie zrobimy tego w zintegrowany sposób, to może się okazać, że każdy będzie coś chciał zrobić, a nie będziemy mieli siły, która będzie w stanie to zrobić – powiedział Piotr Kamiński, podkreślając, że kapitałowo i organizacyjnie jesteśmy słabsi niż zachodnie kraje UE, USA czy Kanada.

Dariusz Szymczycha podkreślił konieczność rządowego wsparcia takiej inicjatywy. Powołał się na przykłady innych państw, np. umowę, jaką w ubiegłym roku zawarła z Ukrainą Austria. - Rząd Austrii podpisał umowę donacji na wsparcie szpitali i pewnie w umowie zawarto zapis, że będą to robić austriackie firmy – zaznaczył Dariusz Szymczycha.

