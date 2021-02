zielonemagazyny - moda czy realne korzyści? Weź udział w sondzie

Czy ekologia to ważny trend dla deweloperów obiektów magazynowych w Polsce i najemców tych powierzchni? W niedalekiej przyszłości magazyny czeka to samo, co biura - budowa obiektu logistycznego bez certyfikacji będzie z punktu widzenia dewelopera sporym ryzykiem inwestycyjnym? Czy mechanizmy zachęt rządowych mogłyby skłonić rynkowych graczy do masowego stosowania eko-rozwiązań? Zapraszamy do udziału w sondzie redakcyjnej Propertynews.pl w ramach serwisu #zielonemagazyny.