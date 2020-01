Zielony Ład może doprowadzić do wzrostu emisji CO2

- Żeby osiągnąć neutralność klimatyczną UE w roku 2050, jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, np. konieczne jest zastosowanie technologii wychwytywania CO2. UE musi inwestować w technologie pozwalające na osiągnięcie tego celu, jednocześnie dążąc do niego musimy brać pod uwagę zagrożenia zarówno dla przemysłu, jak i dla środowiska. Może się zdarzyć sytuacja, że niektóre branże przemysłowe z UE uciekną w inne rejony świata i globalna emisja CO2 się zwiększy - mówi WNP.PL Xavier Guesnu, prezes Lafarge w Polsce.

Z tego płyną dla nas dwa wnioski. Po pierwsze, jest to nieuczciwa konkurencja, powodująca duże zagrożenie dla przemysłu cementowego w UE, ale to także jest wbrew celowi, jakim jest obniżanie śladu węglowego oraz emisji CO2.Potrzebujemy konkretnych decyzji i rozwiązań, żeby utrzymać konkurencyjność branży cementowej i stale zmniejszać ślad węglowy. Jest to również niezbędne, aby inwestycje w niskoemisyjne technologie miały sens.Moim zdaniem powinien zostać wprowadzony podatek na granicach UE, tzw. border adjustment tax, który ograniczyłby napływ produktów wytworzonych przy dużej emisji CO2 z innych stron świata. Taki podatek może być wprowadzany stopniowo i powinien być skojarzony z systemem handlu emisjami EU ETS (European Union Emissions Trading System - unijny system handlu uprawnieniami do emisji), powinien go uzupełniać.Byłby to dodatkowy, równoległy do EU ETS mechanizm, ale jestem przekonany, że oba rozwiązania mogą funkcjonować obok siebie. Podatek ten powinien chronić konkurencyjność sektorów emisyjnych w UE i tworzyć równe warunki gry dla wszystkich, zarówno jeżeli chodzi o warunki rynkowe, jak i o wspólne wysiłki w celu zmniejszania globalnego śladu węglowego. Co ważne, ten podatek musi być zgodny z umowami WTO.Taki podatek graniczny powinien pokrywać różnicę pomiędzy benchmarkiem EU ETS a dodatkową emisją CO2 powstałą w wyniku produkcji importowanego spoza UE cementu. W przypadku cementu z importu, importer powinien zapłacić za dodatkowe emisje CO2 tyle samo, ile płacą za nie producenci w ramach EU ETS.To musi być wprowadzone na poziomie Unii Europejskiej. Mamy zapowiedź europejskiego Green Deal, czyli transformacji gospodarki w UE w kierunku zeroemisyjnym. Będziemy rozmawiać z posłami do PE, aby wprowadzić podatek graniczny, który będzie połączony z systemem EU ETS. Działania w tej sprawie są podejmowane zarówno na poziomie Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego (Cembureau), jak i polskiego Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC), którego jesteśmy częścią, jako Grupa LafargeHolcim i jako Lafarge w Polsce.Mamy kryzys klimatyczny, więc musimy na niego zareagować. Ambicje związane z działaniami na rzecz ochrony klimatu są bardzo duże. Jestem przekonany, że to może być okazja dla UE, aby być liderem we wdrażaniu innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Żeby być takim liderem, musimy mieć system, który ułatwi inwestycje w tym obszarze i który będzie przewidywalny.W Polsce jako Lafarge i jako cały sektor cementowy możemy być dumni, ponieważ przez ostatnie 30 lat obniżyliśmy nasze emisje CO2 o ok. 30 proc. Po prywatyzacji zainwestowaliśmy prawie 15 mld zł, dzięki czemu dziś mamy cementownie należące do najnowocześniejszych w Europie i na świecie. Dzisiaj jesteśmy na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o poziom emisji CO2 i efektywność energetyczną, ale nie spoczywamy na laurach i stale kontynuujemy prace nad obniżeniem emisyjności.W procesie produkcji cementu ok. 60 proc. stanowią emisje, które są związane z technologią - to jest coś, na co nie mamy wpływu, ale patrzymy na inne obszary i obniżamy emisje tam, gdzie to tylko możliwe, np. poprzez stosowanie dodatków mineralnych czy - w przyszłości - technologie wychwytywania CO2. Dzisiaj te technologie są jeszcze nierentowne, nawet przy cenie CO2 na poziomie 30 euro za tonę.Co ważne, w kalkulacji emisyjności CO2 nie bierze się teraz pod uwagę całego cyklu życia budynków. To trzeba zmienić, powinniśmy zacząć brać pod uwagę emisyjność w perspektywie wielu lat, a nie tylko z punktu widzenia samej produkcji materiałów budowlanych. Co ciekawe i o tym nie mówi się wystarczająco dużo - już na etapie produkcji beton należy do materiałów budowlanych o najniższym śladzie węglowym na świecie, jest on dużo mniejszy niż w przypadku stali czy szkła, m.in. dlatego, że jest produkowany i transportowany lokalnie.Inną nie braną pod uwagę zaletą betonu jest to, że w cyklu życia budynku pochłania ok. 25 proc. emisji CO2 z produkcji cementu, który był wykorzystany do wytworzenia betonu. Beton, podobnie jak drzewa, pochłania CO2 i ten element trzeba uwzględniać w dyskusjach o branży cementowej. Gdy mówimy o gospodarce neutralnej klimatycznie, musimy brać pod uwagę cały cykl życia materiałów.W Lafarge będziemy kontynuować prace zmierzające do obniżania śladu węglowego dla cementu. Jako Grupa LafargeHolcim w Europie mamy cel obniżenia emisji o 15 proc. w ciągu najbliższych 3 lat. Żeby osiągnąć neutralność w roku 2050, jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, np. konieczne jest zastosowanie technologii wychwytywania CO2.UE musi inwestować w technologie pozwalające na osiągnięcie tego celu, jednocześnie dążąc do niego, musimy brać pod uwagę zagrożenia zarówno dla przemysłu, jak i dla środowiska. Może się zdarzyć sytuacja, że niektóre branże przemysłowe z UE uciekną w inne rejony świata i globalna emisja CO2 się zwiększy.W branży cementowej w Polsce paliwa alternatywne stanowią ok. 70 proc. wykorzystywanych paliw, co oznacza, że węgiel w dużym stopniu zastąpiliśmy odpadami komunalnymi, w tym plastikami. W Lafarge w Polsce stanowią one ponad 80 proc. stosowanych paliw.Co ważne, stosując paliwa alternatywne, rozwiązujemy jeden z największych problemów miast, jakim jest gospodarka odpadami. Spalanie odpadów w cementowniach jest bardziej efektywne niż ich spalanie w elektrociepłowniach, ponieważ nie zostaje z nich nawet popiół, który używamy do produkcji cementu i klinkieru. To jest świetny przykład gospodarki o obiegu zamkniętym.Dziś w Lafarge w Polsce przetwarzamy rocznie ok. 400 tys. ton paliw alternatywnych, które odpowiadają ilości odpadów wytwarzanych przez ok. 1-milionowe miasto. To są znaczące ilości. Branża cementowa odgrywa kluczową rolę w rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów.