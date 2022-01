Zielony Ład w budownictwie. Cavatina Holding opublikuje raport ESG

Coraz bardziej skonkretyzowane wytyczne płynące z poziomu Unii Europejskiej mają na celu przyspieszyć i usystematyzować działania na rzecz walki z negatywnym wpływem gospodarki na środowisko naturalne. Sektory nieruchomości i budownictwa są wymieniane pośród tych, które muszą wprowadzić głębokie zmiany, aby ograniczyć emisję CO2 i w pełni odpowiedzieć na aktualne potrzeby społeczności.

Cele Cavatina Holding

Zrównoważone budownictwo

Warto pamiętać, że w myśl przedstawionego przez Komisję Europejską projektu dyrektywy CSRD, z początkiem 2023 r. katalog podmiotów, które będą zobowiązane do raportowania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, zostanie zdecydowanie rozszerzony. Obowiązkiem raportowania ESG będą objęte zarówno spółki publiczne, jak i prywatne, które zatrudniają powyżej 250 pracowników.- Od początku funkcjonowania grupy kapitałowej Cavatina, poza celami biznesowymi, w centrum zainteresowania stawiamy aspekty związane z oddziaływaniem na społeczności i przestrzeń miejską oraz ze zrównoważonym rozwojem. Z pełną odpowiedzialnością podchodzimy do wyzwań środowiskowych, jakie stoją przed sektorem nieruchomości i całą gospodarką. Dlatego już w pierwszym kwartale 2022 r. wraz z wynikami rocznymi zaprezentujemy pierwszy raport ESG grupy, który podsumuje nasze dotychczasowe działania i osiągnięcia w trzech obszarach związanych ze społecznością, środowiskiem oraz ładem korporacyjnym. Celem jest w pierwszym kroku wypracowanie w przyszłym roku gotowości do zapoczątkowania realizacji strategii dekarbonizacji z początkiem 2024 r. - tłumaczy Rafał Malarz.W obszarze działań na rzecz lokalnych społeczności, Cavatina od lat dba o tworzenie im nowych możliwości rozwoju. Świadczy o tym chociażby projekt nowoczesnej sali koncertowej i studia nagrań w Cavatina Hall w Bielsku-Białej, działalność Cavatina Studio wspierającego niezależnych twórców czy powołanie Holistic Think Tank, zespołu składającego się z ekspertów, nastawionych na wdrażanie zmian w edukacji, analizującego najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki edukacyjnej, a także prowadzącego własne badania empiryczne w środowisku szkolnym. Innym przykładem jest kulturotwórczy projekt Cavatina Film Production, zajmujący się koprodukcją i promocją jakościowego kina.Także w swoim core businessie Cavatina dużą uwagę od dawna przykłada do działań związanych z dążeniem do zrównoważonego budownictwa. Jak do tej pory Cavatina oddała do użytku 12 budynków o łącznej powierzchni ponad 190 tys. m kw.Do końca 2022 r. planuje ukończyć kolejne ok. 90 tys. m kw. w Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Bielsku-Białej i uruchomić inwestycje na około 200 tys. m kw. – będą to kolejne budynki w ramach naszych projektów: Palio Office Park w Gdańsku, Quorum we Wrocławiu, a także Ocean Office Park D oraz inwestycja Kraków Office Park w Krakowie. Inwestycje Cavatiny wyróżniają się nie tylko oryginalną, atrakcyjną architekturą i nowoczesnym wykończeniem, ale także dbałością o przywracanie i pielęgnowanie zieleni w miastach oraz o dostosowane do lokalizacji wspólne przestrzenie rekreacji i spotkań.Projekty Cavatiny to często inwestycje typu mixed-use wspierające powstawanie wielofunkcyjnej, ułatwiające codzienne życie mieszkańców tkanki miejskiej, zgodnej z ideą 15-minutowych miast. Oddane do użytku i powstające aktualnie inwestycje dewelopera odpowiadają standardom wyznaczonym przez międzynarodowy system certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good. Oznacza to, że otrzymują one wysokie noty we wszystkich kategoriach – od lokalizacji i dostępności transportu, poprzez zastosowanie rozwiązań pozwalających na oszczędzanie wody i energii, po jakość i prośrodowiskowy charakter zastosowanych materiałów.Dodatkowo w obliczu wyzwań jakie stanęły przed firmami w wyniku pandemii, Cavatina zadecydowała o certyfikacji całego swojego portfela inwestycji w standardzie WELL Health & Safety Rating. Najemcy budynków Cavatiny mają zatem pewność, że zapraszają swoich pracowników do korzystania z obiektów wspierających budowanie poczucia bezpieczeństwa. Biurowce tworzone przez Cavatina Holding wyposażone są ponadto w nowoczesną aplikację budynkową Integral, która ułatwia zarządzanie powierzchnią biurową – między innymi dostępami czy rezerwacją sal, co ma niebagatelne znaczenie przy zachowaniu środków ostrożności oraz w ramach hybrydowego modelu pracy.- Cieszy mnie, że obserwujemy wzrost znaczenia zrównoważonego charakteru inwestycji przy podejmowaniu decyzji o najmie przez firmy poszukujące przestrzeni biurowych. Nasze starania w tym zakresie są doceniane dzięki ogólnemu wzrostowi świadomości oraz coraz powszechniejszemu łączeniu celów ESG z biznesowymi przez organizacje działające w różnych branżach - dodaje Rafał Malarz.Jak zaznacza prezes zarządu Cavatina Holding, już zrealizowane działania grupy są dobrym punktem wyjścia do pogłębienia tematu stawiania sobie jeszcze ambitniejszych celów w obszarze środowiska, społeczności oraz ładu korporacyjnego i przyczynienia się do osiągnięcia zakładanej w ramach Unii Europejskiej neutralności klimatycznej Europy do 2050 r.