„Zielony” terminal przeładunkowy Panattoni dla DB Schenker

Ukończony przez Panattoni na początku tego roku w Świdniku terminal przeładunkowy dla DB Schenker o powierzchni ok. 5165 m kw. pomyślnie przeszedł certyfikację BREEAM na poziomie Very Good.

DB Schenker po raz trzeci wybrało Panattoni do realizacji obiektu. Tym razem deweloper dostarczył terminal przeładunkowy o powierzchni 5165 m kw., z 45 dokami załadunkowymi i częścią socjalno-biurową zajmująca 665 m kw. Inwestycja, z której DB Schenker obsługiwać będzie klientów z Lubelszczyzny, wyposażona została w szereg zrównoważonych rozwiązań i pozytywnie przeszła certyfikację BREEAM na poziomie Very Good.



Szczególnie wysoko ocenione zostały systemy wodne, a także podejście ekologiczne do inwestycji i zagospodarowanie terenu. Obiekt jest częściowo napędzany przez OZE, a dzięki zrównoważonym rozwiązaniom udało się ograniczyć emisję CO2 o blisko 30 proc., zużycie energii o 34 proc., a także wody o 67 proc. Wartość inwestycji to blisko 50 mln zł.



Deweloper zadbał o komfort pracy użytkowników - m.in. stosując rozwiązania pozwalające efektywnie wykorzystywać światło dzienne. Ponadto wynik Analizy Cyklu Życia Budynku na poziomie 89,2 proc. potwierdził maksymalne zmniejszenie zużycia energii - o 34 proc., emisji CO2 - o 29 proc. i wpływu na środowisko.



Budowa terminala przeładunkowego w Świdniku była już trzecią zieloną realizacją Panattoni dla DB Schenker. W styczniu br. deweloper dostarczył w Rzeszowie obiekt wyposażony m.in. w kolektory słoneczne, instalację wody szarej, czy system urządzeń grzewczo-wentylacyjnych z 90 proc. odzyskiem ciepła.



Pierwszą wspólną zieloną realizacją dewelopera i operatora logistycznego był obiekt w Nowej Wsi Wrocławskiej, który Panattoni dostarczyło na przełomie 2018 i 2019 r. Zastosowane w nim zrównoważone rozwiązania pozwoliły na dwukrotne zmniejszenie zużycia energii oraz emisję CO2 niższą o 230 ton w porównaniu z tradycyjnymi obiektami.

