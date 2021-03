Zimowe załamanie w branży budowlanej

Produkcja budowlano-montażowa spadła w lutym o 16,9 proc. w ujęciu rocznym - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To największy spadek od 2016 roku. Analitycy wskazują niesprzyjającą pogodę jako przyczynę. Ale przyznają, że najbliższe miesiące mogą nie być łatwe.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

To będą trudne miesiące

W końcu przyjdzie ożywienie

Grzegorz Maliszewski przestrzega by nie wyciągać pochopnych wniosków z danych za jeden miesiąc, wskazuje jednak na okoliczności, które należy brać pod uwagę. - Budownictwo charakteryzuje duża inercja. Na początku pandemii była to branża, która uzyskiwała relatywnie bardzo dobre wyniki, co było spowodowane realizacją wcześniej podpisanych kontraktów - mówi ekonomista Banku Millennium.Ostatnie dane makro wskazują natomiast na spadek inwestycji, widać też - w warunkach dużej niepewności spowodowanej pandemią - niechęć przedsiębiorców do rozpoczynania nowych projektów, także budowlanych. Do niedawna inwestycyjnym dopalaczem były inwestycje publiczne z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Ekonomista Banku Millennium wskazuje jednak, że najbliższe miesiące nie muszą przebiegać w myśl tego scenariusza - kończą się bowiem środki z mijającej perspektywy budżetowej, a na uruchomienie pieniędzy z nowej będzie potrzeba - jak uczy doświadczenie - co najmniej kilku miesięcy.- Ten element będzie ważył na wynikach budownictwa. Najbliższe miesiące mogą być słabe - przewiduje Grzegorz Maliszewski. - Mam nadzieję, że nastąpi mobilizacja i uda się środki unijne uruchomić szybciej niż to miało miejsce w przypadku dwóch ostatnich unijnych budżetów - mówi ekonomista.Czytaj także: Sprzedaż pod presją restrykcji Jego zdaniem, chociaż najbliższe miesiące mogą być dla branży trudne, to średniookresowe perspektywy są raczej korzystne. - W końcu pieniądze europejskie zostaną uruchomione i zaczną płynąć do branży. Szacuję, że nastąpi to na przełomie tego i przyszłego roku - twierdzi Grzegorz Maliszewski.Podobną prognozę - kilkumiesięcznego oczekiwania na ożywienie sektora - przedstawia Jakub Olipra z Credit Agricole. - Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą obniżona aktywność w budownictwie utrzyma się do drugiej połowy 2021 r., kiedy to ożywienie inwestycji przedsiębiorstw oraz przyspieszenie wzrostu inwestycji publicznych przyczynią się do wyraźnego zwiększenia produkcji budowlano-montażowej - twierdzi.- Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu aktywności w budownictwie w drugiej połowie roku będzie również ożywienie w budownictwie mieszkaniowym. Wsparcie dla takiej oceny stanowią opublikowane dzisiaj dane wskazujące na utrzymujący się w ostatnich miesiącach silnych wzrost liczby pozwoleń na budowę - dodaje.- Biorąc pod uwagę sygnały stabilizowania się aktywności w budownictwie na przełomie roku, trudne warunki pogodowe na początku tego roku oraz znaczący potencjał dla ożywienia inwestycji publicznych podtrzymujemy oczekiwania stopniowej poprawy wyników produkcji budowlano-montażowej w nadchodzących miesiącach, wspieranych głównie przez wzrost wydatków publicznych oraz przedsiębiorstw o istotnym udziale Skarbu Państwa - przewidują ekonomiści BOŚ Banku.Przestrzegają jednak przed nadmiernym optymizmem - Jednocześnie silniejsze ożywienie aktywności w budownictwie będzie nadal hamowane przez ograniczony popyt inwestycyjny przedsiębiorstw oraz stopniowe ograniczenie aktywności na rynku mieszkaniowym - dodają.