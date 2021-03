Złożono wniosek o decyzję środowiskową ws. obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła w urzędzie gminy Starogard Gdański (Pomorskie) wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy tego miasta. Trasa ma omijać Starogard Gdański od strony południowej.

"To kolejny krok do powstania trasy, która jest przygotowywana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. W grudniu ubiegłego roku Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zatwierdziła wariant V obwodnicy, omijający miasto od południa. Trasa będzie miała ok. 16,1 km długości i klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego)" - poinformował zespół prasowy GDDKiA.

W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych (ew. skrzyżowań, w zależności od wyników analiz): Starogard Zachód, Starogard Południe, Jabłowo i Starogard Wschód.

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim, oprócz Starogardu Gd., powstaną jeszcze cztery obwodnice: Brzezia w ciągu DK25 (trwa przetarg na realizację prac budowlanych), Człuchowa w ciągu DK22/25 (trwa przetarg na rozszerzone studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe - STEŚ-R), Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 (trwa przygotowanie dokumentacji, tzw. STEŚ-R) oraz Sztumu w ciągu DK55 (wkrótce zostanie podpisana umowa na dokumentację).

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

