Zmiana warty na rynku inwestycyjnym. Polska znalazła się na celowniku

Rynek nieruchomości w Polsce jest niepewny. Mniej na nim inwestorów z krajów zachodnich oraz ze Stanów Zjednoczonych. To sprawia, że łatwiej zaistnieć inwestorom z Europy Środkowo-Wschodniej.

- Wcześniej nie byliśmy w stanie wejść do Polski, ponieważ w ogóle nie byliśmy konkurencyjni. Nikt nie chciał z nami rozmawiać. Zatem dla nas sytuacja, w której zachodni inwestorzy nie są zbyt chętni do inwestowania w Polsce, to okazja - przyznała podczas sesji inauguracyjnej Property Forum „PropertyInvestment. The Power of Polish Real Estate Market” Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management.

Dla jednych w Polsce jest ryzyko, dla drugich okazja

- Tymczasem gracze z krajów bałtyckich pod tym względem są w podobnej sytuacji. Mamy zatem inne spojrzenie niż inwestorzy zachodni, a polski rynek jest dla nas bardzo atrakcyjny - tłumaczyła Viktorija Orkinė.

