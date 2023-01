Zmiany w prawie 2023, czyli rynek nieruchomości z nowymi obowiązkami

Rok 2023 przyniesie sporo zmian w kluczowych dla rynku nieruchomości przepisach. Warto je poznać, by odpowiednio przygotować proces inwestycyjny lub dostosować swoje nieruchomości do nowych wymogów.

We współpracy z kancelarią Baker McKenzie przygotowaliśmy przegląd zmian legislacyjnych w dziedzinie nieruchomości, które wejdą w życie w 2023 roku.

Niektóre zmiany uproszczają proces budowlany, inne nakładają nowe obowiązki, których niedopełnienie może sporo kosztować.

W 2023 roku kontynuowane będą też prace nad projektami ustaw wprowadzających rewolucyjne zmiany w nieruchomościowych przepisach.

O problemach budownictwa i rynku nieruchomości będziemy mówić w trakcie EEC Trends (6 lutego, trwa rejestracja), a także podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia 2023 r.). Zapraszamy na nasze wydarzenia.

Nowy rok przyniesie istotne zmiany w przepisach dotyczących procesu budowlanego - istotne zarówno dla inwestorów, jak i dla organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Dalsza cyfryzacja procesu budowlanego – elektroniczny dziennik budowy i książka obiektu

27 stycznia 2023 roku wejdą w życie dalsze zmiany w Ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dotyczące cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Ustawa wprowadza możliwość prowadzenia dziennika budowy oraz książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Na pierwszym etapie obowiązywania tych przepisów prowadzenie wspomnianych dokumentów w wersji papierowej będzie dopuszczalne, ale docelowo elektroniczna wersja ma w całości zastąpić analogowo tworzoną dokumentację techniczno-budowlaną.

Taka zmiana z pewnością ułatwi i przyspieszy cały proces budowlany, choć raczej nie obędzie się we wstępnej fazie wdrożenia z trudnościami technicznymi.

Ustawa o kooperatywach - w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych

31 marca 2023 roku wejdą z kolei w życie zmiany wprowadzone Ustawą z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Zmiany zmierzają do usprawnienia inwestycji w formule kooperatywy mieszkaniowej, która pozwoli prowadzić budowę budynku mieszkalnego przez grupę przyszłych mieszkańców. Rozwiązanie to ma ułatwić ubieganie się o finansowanie kredytowe w bankach czy dostęp do nieruchomości gruntowych. Będzie to dotyczyć w szczególności nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości.

Świadectwo energetyczne budynku od 2023 r. obowiązkowe. Możliwe kary

28 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która wprowadza rozszerzenie obowiązków w zakresie kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

Wprowadza ona również powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej, które znajdują się w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Ustawa wprowadza również obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązek dotyczyć będzie wszystkich inwestorów, również osób prywatnych, a brak wymaganego dokumentu może łączyć się z wysoką karą pieniężną.

Trwają prace nad rewolucyjnymi zmianami w zakresie prawa nieruchomości

Eksperci kancelarii Baker McKenzie zwracają uwagę, że przyszły rok przyniesie nie tylko wdrożenie nowych przepisów, ale kontynuowane będą również prace nad projektami ustaw wprowadzających - w dużej mierze rewolucyjne - zmiany w zakresie prawa nieruchomości.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw z 22 listopada 2022 roku zakłada możliwość przekształcenia (zbycia) nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą prawną.

Zgodnie z projektem cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego będzie ustalana w umowie cywilnoprawnej jako co najmniej dwudziestokrotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Dla zapewnienia aktualnej wartości gruntu, na której oparta będzie jego cena, przewidziano możliwość sporządzenia wyceny.

W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa cena ta zostanie określona ustawowo i - w razie płatności jednorazowej - wyniesie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. W przypadku płatności ratalnej będzie to zaś równowartość 25 opłat rocznych.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przyjąć analogiczne zasady zbycia, jak obowiązujące w przypadku zbycia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub negocjować cenę z nabywcą - z zastrzeżeniem, że cena ta nie będzie mogła przekroczyć rynkowej wartości gruntu.

Użytkownicy wieczyści nabędą tym samym roszczenie o nabycie prawa własności gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Wniosek o realizację roszczenia będzie mógł być złożony w ciągu roku od dnia wejścia w życie ustawy.

Roszczenie o nabycie własności nie będzie dotyczyć między innymi gruntów niezabudowanych, oddanych w użytkowanie wieczyste w okresie 10 lat poprzedzających zgłoszenie roszczenia lub takich, w odniesieniu do których użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązań określonych w umowie użytkowania wieczystego.

Projekt ustawy pozostaje na etapie uzgodnień; ostateczny jego kształt może ulec zmianie, gdyż wiele jego zapisów – a zwłaszcza ograniczony czas na zgłoszenie roszczenia – wzbudziło dyskusje.

Nadchodzi koniec pozwolenia na budowę. Ma być szybciej i łatwiej

Przyszły rok ma przynieść wyczekiwaną i rzeczywiście rewolucyjną zmianę, czyli zniesienie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z 3 października 2022 roku rozszerzony powinien być katalog inwestycji niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projektuje się również utworzenie Bazy Projektów Budowlanych (dla ułatwienia dostępu do projektów budowlanych organom administracji architektoniczno-budowlanej). Projekt przewiduje też kolejne ograniczenie obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po zakończeniu budowy dla kolejnych kategorii inwestycji - poprzez zastąpienie go zgłoszeniem do użytkowania. Kategoria rzeczoznawcy budowlanego ma znów stanowić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie.

Przewiduje się również pełną cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wprowadzenie regulacji umożliwiających organom administracji publicznej wydawanie dokumentów na potrzeby procesu inwestycyjno-budowlanego w postaci elektronicznej.

Szykuje się wielka reforma planowania. Zmiany dla gmin

Niezwykle istotne zmiany przewiduje Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z 11.10.2022 roku, który zakłada przede wszystkim wprowadzenie nowego, obligatoryjnego instrumentu planistycznego o zasięgu całej gminy – planu ogólnego. Będzie to akt prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plany miejscowe nie będą musiały być zgodne z planem ogólnym, tym samym będzie możliwość jednoczesnego procedowania zmiany planu ogólnego i planu miejscowego, co znacznie przyspieszy procedury planistyczne.

Projekt zakłada również wprowadzenie innego nowego narzędzia planistycznego, jakim będzie zintegrowany plan inwestycyjny, dający gminom dużą swobodę w lokalizowaniu i realizacji inwestycji - przy zachowaniu zgodności z planem ogólnym oraz przy większym udziale strony społecznej.

Projektowane uregulowania wprowadzają też ograniczenie możliwości lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego oraz instalacji odnawialnych źródeł energii o dużej mocy (innych niż montowane na dachach budynków) jedynie na podstawie planu miejscowego.

Zmiany w prawie, które mają pobudzić inwestycje mieszkaniowe

W 2023 r. planowane są prace nad zmianami przepisów, które ułatwią inwestycje o charakterze mieszkalnym. I tak projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne z 12.08.2022 roku zakłada złagodzenie przepisów dotyczących możliwości przekształcenia budynków biurowych oraz handlowych na budynki mieszkalne.

Obowiązywanie tych regulacji miałoby być czasowe – przez 24 miesiące od wejścia w życie ustawy; tak, aby odpowiedzieć na wyzwania spowodowane pandemią oraz sytuacją na Ukrainie.

Projekt ustawy przewiduje także istotne zmiany w Ustawie z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa), zgodnie z którymi dopuszczone byłyby dwa nowe wyjątki. Możliwa byłaby realizacja inwestycji mieszkaniowej prowadzonej na podstawie uchwały rady gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji - niezależnie od zapisów studium. Dotyczyłoby to terenów, na których są lub mogą być zlokalizowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz terenów, na których umiejscowione są budynki biurowe.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii toczą się również prace nad wprowadzeniem daniny opodatkowania hurtowego zakupu mieszkań przez fundusze inwestycyjne. Zgodnie z przekazami do mediów mają na celu ograniczenie wykupu mieszkań przez fundusze, co - zdaniem resortu - ma negatywny wpływ na dostępność i ceny mieszkań na rynku bezpośrednio dla osób fizycznych. Ostateczny kształt legislacji może mieć duże znaczenie dla dalszego rozwoju rynku instytucjonalnego mieszkań na wynajem w Polsce.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl