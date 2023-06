Zmiany w przepisach obejmą rolników i pasażerów kolei. To się zmieni

3 czerwca wchodzą w życie zmiany w przepisach, które zawarto w ustawie z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym. Sprawdź, co się zmieni.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2329), która weszła w życie już dzień po opublikowaniu (czyli 20 maja 2023 r.), po zmianach pojawił się dodatkowy art. 23d. Wprowadzona zmiana ma na celu stabilizację rynku zbóż w związku z napływem zboża z Ukrainy.

- Art. 23d. W roku 2023 kwoty 445 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu, ustalonej na dzień 31 grudnia 2022 r., pozostającej po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek, nie wpłaca się do budżetu państwa i przeznacza się na zadania wynikające z art. 24 ust. 10 w zakresie udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.

Ułatwieniem dla rolników mają być także zmiany w prawie budowlanym, które wprowadza ustawa. Uproszczeniu mają ulec procedury administracyjne, co powinno ułatwić realizację procesów inwestycyjno-budowlanych, a także obniżyć ich koszty. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 553), zgodnie z treścią ogłoszoną w Dzienniku Ustaw, wejdą w życie już od 2 czerwca 2023 r.

Wymienione poniżej obiekty nie będą od tego dnia wymagały otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne jednak będzie jej zgłoszenie:

- naziemne silosy na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m;

- jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

- obiekty budowlane służące do przechowywania zboża, o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowane w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

Ustawa przewiduje też, żeby do zgłoszenia budowy tych obiektów nie było konieczne załączanie projektu budowlanego, a jedynie dokumentacja techniczna, zawierająca rozwiązania, które zapewniają odpowiednią nośność, stateczność i bezpieczeństwo pożarowe, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo ludzi i mienia. Treść takiej dokumentacji powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu, a sporządzić je powinien projektant, który posiada odpowiednie uprawnienia.

Ponadto, ustawa zwalnia z wymogu otrzymania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, które są związane z produkcją rolną. Ich powierzchnia zabudowy nie może jednak przekroczyć 150 metrów kwadratowych, a rozpiętość konstrukcji nie może mieć więcej niż 6 m i 7 m wysokości. Zmiany wchodzą w życie od 2 czerwca 2023 r.

Ustawa o transporcie kolejowym. Odszkodowanie za opóźnienie pociągu

Ostatnią ze zmienianych ustaw jest ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Wprowadzone w niej zmiany mają zapewnić realizację reformy, którą określono w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności, ujętej w ramach komponentu E "Zielona, inteligentna mobilność" - E2.3 Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań, a także zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

W artykule 3a ustawy określono przypadki, w których nie stosuje się przepisów rozporządzenia dotyczącego kolejowych przewozów osób, oraz terminy, od których obowiązują te przepisy dla kolejowych przewozów osób, dalekobieżnych krajowych przewozów osób i międzynarodowych przewozów osób w UE. Przepisy te obejmują m.in. dostęp do aktualnego rozkładu jazdy, zwrot kosztów podróży innym środkiem transportu w przypadku braku informacji w ciągu 100 minut o alternatywnych opcjach trasy przy opóźnieniach lub odwołaniu usługi, oferowanie posiłków przy opóźnieniach wynoszących co najmniej 60 minut, informowanie o możliwości zakupu wspólnego biletu, odszkodowanie w wysokości 25 proc. ceny biletu za opóźnienie od 60 do 119 minut oraz 50 proc. ceny biletu za opóźnienie wynoszące 120 minut lub więcej, oraz zapewnienie co najmniej 4 miejsc na rowery w pociągu.