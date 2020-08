Znaki zapytania przed polskim budownictwem. Budimex zaprasza do debaty

2020 to rok pełen wyzwań dla całej światowej gospodarki. Przed nami trudny okres dla większości branż, w tym również dla budownictwa - podkreśla Artur Popko, wiceprezes i dyrektor operacyjny grupy Budimex.

Wyjątkowa dyskusja, wyjątkowe okoliczności

- W Katowicach dyskutujemy o trendach, które będą kształtować gospodarkę w dalszej perspektywie. Wrześniowy kongres będzie pierwszym takim spotkaniem w tym roku, stwarzającym możliwość rozmów, analiz i tworzenia planów w gronie polityków, samorządowców i biznesu - dodaje.W programie trzydniowego wydarzenia - jak co roku - nie zabraknie debat o najistotniejszych wyzwaniach przed jakimi stoi lub stanie w najbliższych latach polska i europejska gospodarka. Na dziś kluczową kwestią jest odbudowa gospodarki po pandemicznym szoku i wiele debat będzie dotyczyło takie jakie instrumenty - zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim - można jeszcze w tym celu wykorzystać.Nie zabraknie również spojrzenia w przyszłość - jak wydarzenia związane z pandemią wpłyną na gospodarkę w nieco dłuższej perspektywie. Czy epidemia okaże się decydującym impulsem dla dalszej cyfryzacji gospodarki, a także jaki wpływ na rynek pracy (ale i nieruchomości biurowych) będzie miało rozpowszechnienie pracy zdalnej.Główne nurty tematyczne Kongresu to: Europa przyszłości, Zielony Ład, walka z recesją, transformacja energetyki i gospodarka ery cyfrowej.Trzy dni wrześniowych debat zgrupowane zostaną w bloki tematyczne takie jak: cyfryzacja, nowe technologie, energia i klimat, rozwój i środowisko, międzynarodowa współpraca gospodarcza, transport i mobilność, przemysł, miasto rynek nieruchomości, edukacja i rynek pracy, inwestycje, zarządzanie, przemysł spożywczy, rynek i marketing, finanse, społeczeństwo - ekonomia, ochrona zdrowia.XII edycja EEC będzie wyjątkowa ze względu na niewygasłą jeszcze pandemię, co zaowocowało szczególnymi środkami ostrożności i wdrożeniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.- Przestronne wnętrza Międzynarodowego Centrum Kongresowego gwarantują udział uczestników w taki sposób, by móc zachować dystans społeczny. Miejsce debat będzie bardzo dobrze przygotowane i zabezpieczone, standardy bezpieczeństwa będą wyższe niż w innych miejscach publicznych - zapewnia Wojciech Kuśpik.W dbałości o bezpieczeństwo uczestników i sprawny przebieg Kongresu wprowadzony zostanie limit osób mogących spotkać się w MCK.Do udziału w stacjonarnym kongresie w Katowicach uprawnia przyznany po zarejestrowaniu się status potwierdzony systemową wiadomością e-mail. Tegoroczna edycja w całości będzie transmitowana online (na etapie rejestracji należy wybrać opcję: udział zdalny lub na miejscu).