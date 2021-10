Znamy plany GDDKiA na 2022. Ponad 250 km dróg

Zgodnie z obecnym planem Dyrekcji 16 zadań o łącznej długości 192 km dotyczyć będzie inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, a osiem, o łącznej długości 60 km - obwodnic, które powstaną w ramach PB100 – informuje GDDKiA.

Według wstępnych złożeń 2022 r. GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na co najmniej 24 odcinki dróg o łącznej długości 252 km.

GDDKiA podkreśla, że jednym z głównych wyzwań dla branży budownictwa jest dzisiaj wzrost kosztów usług, a także cena i dostępność niektórych materiałów.

Przetargi na ponad 100 km

Od stycznia Dyrekcja ogłosiła przetargi na 21 zadań o łącznej długości 259 km. W tym momencie w toku są przetargi na 24 zadania o długości w sumie 312 km. W tym roku GDDKiA podpisała też umowy na 38 zadań o łącznej długości 478 km i wartości ok. 14,5 mld zł.



Do końca grudnia Dyrekcja planuje ogłosić jeszcze przetargi na 11 odcinków dróg o łącznej długości 102 km. Będzie to m.in. osiem zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 83 km. Chodzi m.in. o S74 Kielce Zachód - Kielce, S74 Jałowęsy - Tomaszów (dwa zadania z woj. świętokrzyskiego), trzy odcinki S17 Piaski - Hrebenne (woj. lubelskie) czy S19 Domaradz - Iskrzynia (woj. podkarpackie).

GDDKiA ogłosi też przetargi na trzy zadania z rządowego Programu budowy 100 obwodnic 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 19 km. Postępowania dotyczyć będą obwodnicy Gorajca (woj. lubelskie), Koźmina Wielkopolskiego (woj. wielkopolskie) i Tarnowa (woj. małopolskie). Planuje również, po uzyskaniu finansowania, ogłoszenie przetargu na dobudowę dodatkowego pasa na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą.

2022 r. - przetargi na ponad 250 km

Wyzwania

