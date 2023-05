Znamy średnią cenę za metr mieszkania w Polsce. Taniej już było

Główny Urząd Statystyczny podał cenę za 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w Polsce za I kwartał 2023 roku.

Ile trzeba było średnio zapłacić za metr kwadratowy własnego mieszkania w pierwszych trzech miesiącach tego roku? Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że było to dokładnie 5668 zł.

Czy to dużo? Porównując poprzednie wskaźniki GUS-u w tym zakresie, widać zmianę. Pod koniec 2022 roku za 1 m2 mieszkania w Polsce płacono średnio 5708 zł.

Jednak na koniec 3. kwartału ubiegłego roku mieszkania można było kupić taniej. Wtedy średnio było to 5295 zł za metr.

Dużo taniej już nie będzie. Trend jest jednoznaczny

Ostatni raz mniej niż średnio 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania można było zapłacić pod koniec 2020 roku. Tak przynajmniej wynika z danych zestawionych przez GUS.

W tym tygodniu GUS publikował także najnowsze dane o koniunkturze w sektorze budownictwa mieszkaniowego.

W okresie styczeń - kwiecień 2023 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż rok wcześniej. Spadła za to liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – wynika z danych.

Spory regres jeśli chodzi o nowe inwestycje na rynku

Jak wskazywał Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, najnowsze dane GUS na temat budownictwa mieszkaniowego w kwietniu oraz czterech pierwszych miesiącach bieżącego roku nie potwierdziły wstępnego sygnału ożywienia koniunktury z marca.

- Kategorią GUS-owskich danych o pierwszorzędnym znaczeniu dla oceny stanu bieżącej koniunktury rynkowej są wolumeny mieszkań rozpoczętych. W sumie w ubiegłym miesiącu inwestorzy ruszyli z budową zaledwie 14,5 tys. mieszkań, co jest rezultatem o 28 proc. gorszym od uzyskanego w kwietniu ub. roku i aż o ponad jedną piątą słabszym od tegorocznego marca. Co istotne, na tak słaby rezultat główny wpływ miały wyniki deweloperów, którzy z miesięcznym wynikiem niespełna 7 tys. rozpoczętych w kwietniu lokali zaprezentowali regres w relacjach zarówno rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca, rzędu 37 proc. - zwracał uwagę Jarosław Jędrzyński.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl