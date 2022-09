Znamy wykonawcę ostatniego odcinka S10 Bydgoszcz - Toruń

Po ponownej analizie ofert na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Toruń Zachód - Toruń Południe najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Polaqua. Opiewa ona na kwotę blisko 341 mln zł – informuje GDDKiA.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Przypomnijmy, GDDKiA przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Toruń Zachód - Toruń Południe ogłosiła 16 lipca 2021 r., a 13 września 2021 r. otworzyła oferty w przetargu na realizację tego zadania.

W postępowaniu złożono siedem ofert o wartości od ok. 300 do ok. 377 mln zł. Oferty oceniane były według kryterium: ceny (60 proc.), okresu gwarancji jakości (30 proc.) oraz terminu realizacji kontraktu (10 proc.).

Pierwszy wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym uchylił się jednak od podpisania umowy, co spowodowało konieczność ponownego dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Z kolei druga w kolejności oferta, przedstawiona przez konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner), została odrzucona z powodu niezgodności treści z warunkami zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta firmy Polaqua na kwotę 340,9 mln zł

Jak poinformowała w czwartek GDDKiA, po ponownej analizie ofert, najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Polaqua. Opiewa ona na kwotę 340,9 mln zł, co stanowi ok. 84 proc. szacunków GDDKiA. Obecnie pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Jeżeli nie wpłyną one w tym terminie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie można podpisać umowę.

Jak wskazuje GDDKIA, Toruń Zachód - Toruń Południe to ostatni z czterech przetargów na S10 Bydgoszcz - Toruń. Pozostałe trzy postępowania zakończyły się podpisaniem umów. W sprawie wszystkich czterech przetargów wpłynęło łącznie ponad 3200 zapytań od potencjalnych wykonawców.

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T

W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl